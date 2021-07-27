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今起降二級　吃喝玩樂10大QA一次看！開放海灘活動、美容按摩

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲降級前夕，淡水老街人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內疫情趨緩，7月27日至8月9日將降回二級警戒，外出仍需配合實聯制、強制戴口罩，不過許多場所都有條件開放，餐廳也可在遵守防疫規範情形下開放內用。《ETtoday新聞雲》整理出吃喝玩樂相關10大QA，供民眾參考。

飲食

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目前除了台北市、新北市、宜蘭縣不開放餐廳內用，其他縣市都已經依規定鬆綁

Q1：可以邊走邊吃？車內飲食？

A：在戶外通風處、保持安全社交拒離情況下，可以脫下口罩飲食，不過在傳統市場及夜市仍禁止試吃及邊走邊吃。同車內若為同住家人可直接飲食，若有非家庭成員則需輪流。

Q2：台鐵、高鐵上可以用餐嗎？遊覽車呢？

A：雙鐵車站公共空間、站內、車廂內都不開放飲食，站區內餐廳則依各縣市規定開放，遊覽車目前維持不開放飲食。

Q3：賣場、超商的用餐區開放了嗎？

A：除了雙北以外皆已開放，不過仍有部分業者決定自行延長限制，如好市多、全聯維持禁止內用、試吃，不開放座位區。

▲▼ 基隆廟口，基隆廟口微解封前，基隆廟口暫停營業 。（圖／記者徐文彬攝）

▲夜市、市場仍禁止試吃。（圖／記者徐文彬攝）

休閒娛樂

Q4：哪些場所仍維持關閉？

A：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

Q5：可以到海邊玩水了嗎？

A：可以，但仍須配戴口罩，潛水、衝浪等水上活動也已經開放，不過上岸後要戴上口罩，海泳則暫不開放。

Q6：健身房、運動場開放情形？

A：室內外運動場館都可在遵守人數上限情況下開放，不過運動全程皆須配戴口罩，健身房淋浴間則暫不開放，泳池也未開放。

Q7：可以按摩、美容了嗎？

A：通風良好的營業場所可以開放，每張躺床及座位應至少間隔2公尺，躺床及座位應放置隔板、屏風或布簾等阻隔物，需要脫口罩的臉部美容則不開放。

▲▼解封前夕民眾至賣場購物。（圖／記者許靖騏攝）

▲降級前夕民眾至賣場購物。（圖／記者許靖騏攝）

婚喪喜慶

Q8：可以辦婚禮了嗎？

A：需遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

Q9：可以舉辦公祭嗎？

A：可以，民眾也可進塔祭拜，須維持室內最多50人，室外搭棚祭拜最多100人。

Q10：中元普渡能舉辦嗎？

A：公司行號或住戶可自辦普渡活動，但普渡後的福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理，原則上就是禁止在普渡活動飲食，另也禁止遶境、進香、遊行等。

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