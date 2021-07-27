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今起全國降二級！專家提兩大隱憂　兩狀況警戒恐再升

▲▼微解封 解封 三級警戒 20場所微解封開放 口罩繼續戴好戴滿 衝高疫苗施打率。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國內終於降為二級警戒，圖為三級警戒微解封時西門街景，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍、趙于婷／台北報導

經歷69天全國三級警戒，今天開始正式降為二級，中央流行疫情指揮中心公布多項鬆綁措施。專家直言，目前疫情控制在一個範圍，仍有不少隱形傳染鏈在社區內，大家必須接受這個病毒不可能清零的事實；而國內目前疫情上兩大隱憂，分別是疫苗覆蓋率太低，以及變異株病毒難以抵擋。

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

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▲流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

本土疫情爆發提升3級警戒69天獲控制

國內在5月11日開始出現社區本土疫情，15日國內病例破百，雙北提升為3級警戒，19日進一步提升為全國三級警戒；經歷四度延長警戒，終於在今天降為二級。

這段期間國內累積本土病例超過1.4萬人，死亡個案達到770例。疫情初期病例暴增，5月中旬單日最高有超過500例本土，單日通報死亡個案在6月初期也曾超過30人；根據指揮中心統計，專責ICU收治最高峰落在6/7，全國收治435人。

而疫情終於在6月下旬開始稍有穩定，單日確診病例回到2位數，到7月中旬以後，每天新增確診都約在20例上下；另專責病房方面，昨（26）日全國收治169人，其中雙北119人，均較最高峰時下降6成，疫情逐步趨緩。

根據指揮中心23日資料，全國近7日每日平均新增19例本土病例；近一週出現感染源不明本土個案每天小於10例；近一週社區群聚新增6起，評估可緩步降級。

指揮中心指揮官陳時中日前表示，現在有不少國家一放鬆疫情就回升，因此會採穩健式開放，有任何疫情爆發可能性，就會重新緊縮。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲最初萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

7/27~8/9全國降二級、部分管制鬆綁

指揮中心規劃7月27日至8月9日降回二級，維持外出配戴口罩，另有相關鬆綁七大通則，內容包含：集會活動人數上限放寬為室內50人，室外100人，餐飲符合衛福部建議原則可以開放內用，婚禮開放但禁止逐桌敬酒、普渡、公祭也可以舉辦，另幼兒園、托嬰中心、補習班也適度鬆綁。

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會，7／27~8／9降為二級警戒（圖／指揮中心提供）

▲7／27~8／9降為二級警戒（圖／指揮中心提供）

台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民直言，現階段國內疫情就是控制在一個範圍，應該還是有不少隱形傳染鏈在社區，因為大家都很小心注意，所以沒有出現一下爆很兇的情況。

「這是可以接受的」，黃立民說，因為新冠病毒本來就不可能清零，每天新增個案數量在可以接受範圍，還是應該恢復正常生活。

目前的疫情算是審慎樂觀，考驗的就是國民素質，如果防疫素質良好，勤洗手、戴口罩等措施落實，估計可以控制個兩個月，但如果素質不好，或許疫情一個月就回來了。

▲7月12日起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

▲餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

疫情兩大隱憂：疫苗接種率、變異株入侵

國內社區主要流行是英國變異株，不過全球目前最主要流行病毒已經轉為印度Delta變異株，傳染力比英國變異株更強、住院率更高。6月底屏東出現本土Delta群聚事件，也成為這波疫情一大危機，所幸經過擴大全村採檢、餐飲超商關閉等措施，疫情受到控制，感染Delta病毒的本土個案維持在12例。

指揮中心26日宣布，將持續執行「邊境嚴管」措施，未持有我國有效居留證的非本國籍人士，暫緩入境；也暫停旅客來台轉機。不過，國內過去境外移入持續有變異株檢出，上上週、上週都以Delta為最大宗。黃立民直言，變異株要完全擋住機會太低，除非都不和國際往來；而現在最首要任務就是接種疫苗。

本土疫情這段期間我方自購的莫德納、AZ疫苗有部分到貨，加上美國捐贈250萬劑莫德納、日本分三批共捐贈334萬劑AZ疫苗，目前國內疫苗取得接近900萬劑。蔡英文總統喊話月底疫苗覆蓋率達到25%，國內已經提前達標，根據指揮中心最新數據，截至25日為止，累計接種 667萬4,129 人次，疫苗人口涵蓋率 27.39%，劑次人口比 28.42(劑/每百人)。

黃立民表示，目前對新冠病毒的瞭解，仍然比較喜歡較冷的天氣，即便未來兩個月守住，秋冬仍然會面臨更嚴峻的疫情，疫苗覆蓋率得衝上8成國人接種2劑疫苗，才比較能因應。不過以目前國內疫苗到貨情況，恐怕是很難達標。

▲▼台北市花博接種站設站次日持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站,大型疫苗接種站 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市大型疫苗接種站 。（圖／記者李毓康攝）

2級警戒不能放鬆，兩種狀況要再拉高警戒

黃立民指出，如果國內每天確診個案增至三位數，或者看到群聚明顯增加，有部分區域或許同時出現兩三個無法中斷的傳播鏈，這些都是很危險的警訊，代表病毒又再次散播出去，很可能要再次提高警戒，進行圍堵。

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬另提出，接下來疫調落實也將是重點，過去臨床就有發現對確診者掌握不夠確實。他透露，曾遇過一名住在北部醫院的患者，因知道該醫院發生院內感染，怕到自己馬上辦出院回到中南部，沒想到早就已經感染，回到中南部醫院才被發現，這件事就顯現出相關單位疫調匡列掌握的不夠確實，會成為關鍵破口。

黃高彬認為，如果不明感染源沒有增加，也沒有出現群聚感染，尤其變種病毒沒有傳播開，未來再度降級是樂觀的。

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲本土疫情初期，北市街頭化學兵大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

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