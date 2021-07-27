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剪頭髮竟變「河童」！他不聽勸告下場GG…網笑翻：超帥的勇氣

▲▼一名理髮師在臉書分享，有客人不聽勸告剪頭髮，結果慘變「河童」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲一名理髮師在臉書分享，有客人不聽勸告剪頭髮，結果慘變「河童」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

許多人在剪頭髮時，會指定髮型請理髮師設計，不過並不是所有髮質都適合。一名理髮師在臉書分享，有客人要求剪「上面蓋下來然後裡面要剃光」的髮型，但因為髮質不適合，所以原PO也再三勸阻，想不到這名客人卻依然堅持，最後卻成了「河童頭」，讓他直問「為什麼不相信專業？」笑翻不少網友。

一名理髮師24日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，有客人來剪頭髮時，向他要求，「我要剪上面蓋下來然後裡面要剃光，蓋下來的地方也要整圈都剪短，大概到額頭一半的位子」。不過因為對方頭髮比較直，所以原PO並不建議外面蓋下來的地方剪太短，「建議到眉毛就好，剪短的話等等通通都會翹起來，不然就是要燙頭髮。」

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▲▼一名理髮師在臉書分享，有客人不聽勸告剪頭髮，結果慘變「河童」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

客人聽完後，卻依舊不死心，並希望後面要推高一點。對此，原PO繼續苦勸，「你後面推高的話後腦勺蓋下來的地方會空一個洞喔！你想要的那個髮型，你的髮質沒有燙的話就不能剪太短也不能推太高。」最後，在對方的堅持下，原PO只能提醒，「你如果確定要的話我也是可以照你要求幫你剪，但我要先跟你講，真的會很奇怪。」

結果原PO依客人要求剪完後，果然與對方形容的髮型相差甚遠，對此，他也無奈表示，一開始就應該專業，不要剪完才後悔莫及！文章一曝光，馬上笑翻不少網友，紛紛留言，「河童超好笑」、「抱歉，我忍不住」、「笑一個差點死掉」、「笑死太中肯了」、「為什麼手機遮陽傘要放頭上」、「原來是河童」、「超帥氣的，勇氣」。

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