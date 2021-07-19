【廣編】麥卡倫與賓利汽車攜手踏上非凡旅程　邁向卓越的未來

▲麥卡倫單一麥芽威士忌與英國頂尖汽車製造商賓利汽車（Bentley Motors）共同宣布一項合作計畫，將創造令人身臨其境的品牌體驗與充滿啟發的創新產品，在跨時代的頂尖品質與永續未來之間取得最佳的平衡。



圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫單一麥芽威士忌與英國頂尖汽車製造商賓利汽車（Bentley Motors）共同宣布一項合作計畫，以雙方深厚悠久的傳統為基礎，攜手踏上非凡旅程。

這項舉世矚目的全球品牌合作計畫於2021/7/6於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園揭幕，並同時推出全新賓利混合動力車，這是賓利邁向全球領先環保豪華汽車的下一步，也是其Beyond100品牌策略的一部分。

麥卡倫董事總經理Igor Boyadjian表示：「這項合作計畫提供了一個難得的機會，讓雙方得以相互了解並學習彼此長久累積的珍貴知識。」

賓利汽車董事會主席暨執行長Adrian Hallmark表示：「我很高興能與麥卡倫攜手邁向共同的目標－雙方在各自領域都成為環保先鋒，努力打造一個更永續的未來。」

主要目標是麥卡倫莊園2030年實現碳中和、提倡負責任的採購以及培養全球工匠社群。此外也承諾至2025年，麥卡倫莊園內的接駁車隊將完全電動化。在宣布與賓利汽車公司合作之後，麥卡倫今年將接到兩輛賓利混合動力車。

本合作計畫最初將聚焦於兩個品牌共同邁向碳中和之路、研究創新採用永續物料以及合作尋找與分享永續的在地供應商。

麥卡倫和賓利也將在未來幾年推動更廣泛的合作計畫，包括共同開發產品、規劃客戶體驗活動以及聯合舉辦品牌活動。

如需更多相關資訊，請瀏覽www.themacallan.com與www.bentleymotors.com