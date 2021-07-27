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降級振興優惠懶人包！超商速食電商「買1送1」　百貨狂灑千元現金券

▲百貨推線上優惠促銷。（圖／新光三越、101提供）

▲民間企業搶先振興！百貨透過APP狂送現金抵用券。（圖／新光三越提供）

記者林育綾、周姈姈、蕭筠、蔡惠如、洪菱鞠／綜合報導

全國防疫警戒降為二級，行政院規劃推出振興券，不過民間許多企業已經搶先振興，祭出各種優惠刺激買氣，包括各大百貨透過APP狂發數千元現金抵用券；四大超商也有限時咖啡優惠；速食店也推出指定美食買1送1、超殺折扣券；而各大電商也紛紛端出買1送1專、下殺1折起等搶購，民眾可把握機會省一波！

各大百貨

●新光三越
新光三越「超級會員禮賓週」，會員登入APP現領1000元至5000元不等抵用券，全館消費滿千折百。名品、大家電、3C滿2000元折100元；滿1萬元折500元。（使用期限至7/28）

●SOGO百貨
SOGO百貨推出「樂活爸爸」活動，只要下載SOGO APP即可現領6400元購物抵用券，指定業種單筆3000元折200元；單筆5000元折400元。（使用期限至8/8）

●遠東百貨
遠東百貨迎來「年中慶」，百貨服飾當日累計滿5000元送500元抵用券，保健器材當日單筆滿5000元送500元抵用券，大家電當日單筆滿1萬元送1000元抵用券。（使用期限至8/23）

●Global Mall環球購物中心
Global Mall環球購物中心「88集氣 百FUN百送」活動，持GMpay綁定聯名卡單筆消費滿2000元送200元抵用券，使用期限至8/31。而街口支付最高享10%回饋、悠遊付最高享5%回饋，首次加入APP會員現領100元抵用券，使用期限至8/8。

四大超商

▲▼7-11咖啡、全家咖啡、全聯咖啡。（圖／業者提供）

▲全家特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2。（圖／全家提供）

●全家
全家自7/27～29於APP隨買跨店取推出「特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2」，開放寄杯、冷熱互換，各限量10萬份，每人限購2組，可兌換至8/31，再加碼Fami霜淇淋不限口味10支只要250元，平均每支25元就能吃到，限量10萬份，每人限購2組，可兌換至9/30。

●7-ELEVEN
7-11 OPEN POINT行動隨時取自7/28起至8/1，推出CITY系列6大飲品優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1只要45元（每位會員每日限量1組，每日限量1萬組）、CITY CAFE大杯美式咖啡24杯711元、CITY PRIMA精品拿鐵13杯711元、CITY TEA現萃茶四季春青茶30杯711元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶17杯711元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾14杯711元。

●萊爾富
萊爾富於7/27～29推出多款指定冰品、牛乳、茶飲、氣泡水、包裝水等享同品項第2件0元優惠，另加碼於7/26、8/2、8/9於Hi-Life APP內的整買零取推出「大杯咖啡同品項買6送6」活動，包括大冰、熱美式及拿鐵通通有。

●OK mart
OK mart於7/27～30推出「OK CAFE莊園級大杯美式、拿鐵同品項買2送2」優惠，再加碼於OK CAFE雲端祭出「莊園級大杯美式、拿鐵同品項10杯打5折，再送1000點會員點數」。另門市部分至8/11前也有多款商品買1送1、買2送2等優惠。

▲▼微解封首日,未開放內用,肯德基。（圖／記者姜國輝攝）

▲速食店推出限時快閃優惠。（圖／業者提供）

速食店

●肯德基
肯德基7月27日至7月29日炸雞下殺62折，優惠券「40311」快閃限時3天推出7塊炸雞、搭配2中杯百事可樂，原價470元，特價289元，等於下殺62折，一口氣省181元。不過此優惠不適用預訂快取桶餐的「加1元贈1塊咔啦脆雞」活動，也不適用外送服務。

而限時7天買一送一：7月27日至8月2日期間，推出快閃7天銅板價美食，4款人氣點心、飲品通通「買一送一」，包括經典四塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福、QQ黑磚奶茶。

▲▼肯德基、漢堡王優惠。（圖／業者提供）

▲漢堡王優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王推出最新8/1至9/30優惠券大全集，包括佛心買一送一組、嗑牙點心組、單身百元組、雙人激省組⋯等，全台門市（機場、兒童樂園、台積P1店除外）皆可使用，只要出示優惠券圖片即可享優惠價。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡慶祝防疫警戒降級，7/27-7/29連續3天祭出「買一送一優惠」，上午10點半前購買火腿歐姆可頌堡，送冰紅茶(L)1杯，優惠價79元，原價104元；10點半後摩斯咖啡(M)享買一送一優惠，限同容量、不限冰/熱，可單杯加價升級冰/熱摩斯咖啡、冰/熱拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰萃檸檬綠茶、冰檸摩斯咖啡、澳洲咖啡系列等。

電商優惠

東森購物網「重磅夏殺特賣會」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網「重磅夏殺特賣會」。（圖／東森購物提供）

●東森購物網
7/26～7/28限時3天「重磅夏殺特賣會」全站商品75折起，消費滿3,000再送3,000東森幣和折價券，首次購物不限金額消費再送777枚東森幣，8/31前註冊新會員，還可獲得東森幣500枚。7/29當天中午12:00開始限時12小時，東森幣擴大折抵，最高折抵80%。

即日起至8/11展開「爸氣男神節」感恩特惠活動，最低下殺1折起，特選商品只賣888元，單筆消費滿額再抽好禮；使用東森購物APP累積消費滿3,000元，可抽BT21 刺繡貼貼樂，會員首購登記送ASHIYA馬臍帶白皙精華。站上同步有限時瘋搶天天1元、1折搶購限量商品活動。

●PChome 24h購物
全站500萬種商品狂降，運用AI選品推出14大主題會場，爆殺特惠最高回饋28%，全站消費滿額再送PS5遊戲組、Switch主機、Nespresso膠囊咖啡機等，下單還有機會抽清空購物車，活動至8/9止。7/26～8/26還有超級品牌週，下單再抽100萬P幣。

●momo購物網
7/31前，28家銀行最高回饋$10,000；不限金額消費抽任天堂switch lite；消費滿額登記領最高$2,500；精選電動牙刷、濕紙巾、雨傘、氣泡水等夯品，推出買一送一專區。

●蝦皮購物
「8.8購MEN節」即日起至8/8止，每日整點推出Adidas三線長褲、蘭蔻 超未來肌因賦活露50ml等夯品1折瘋搶，不限金額下單並登記抽PS5，8/8當天機會加倍。

●Yahoo奇摩電商
購物中心「3C愛爸節」至8/9止，精選3C家電夯品5折起；超級商城「爸爸去拿禮」至8/8止，網羅3C、健身保養、電玩娛樂等爸爸最愛夯品下殺4折起；拍賣攜手萊爾富推出「週五免運日」，每週五祭出萊爾富超取限量免運優惠。

●樂天市場
3C配件、夏季家電6折起，「線上美食大展」消費滿千領券享88折，再集結百件專櫃服飾、名錶、珠寶首飾等，祭出「男女精品3折起」活動。全站使用樂天銀行帳戶轉帳支付，9/30前享點數10%回饋無上限，在特定店家購物滿2,000元，再賺點數10%回饋。

●遠傳friDay購物
「夏拼樂購節」至8/1止，天天領券現折、登記送可樂、週週抽衛生紙、滿額再抽小米顯示器，指定館別滿額還可再抽Air Pods Pro或美國Oster-Ball Mason Jar隨鮮瓶果汁機等超值好禮，刷指定信用卡再享最高21%回饋。

●博客來
26週年慶暖身開跑，全館萬種書籍、百貨商品2折起，首（27）日祭出全館滿千結帳9折，iCASHPAY綁定紙定卡最高享17%回饋，OPEN錢包綁指定信用卡單筆消費滿額最高15%回饋；簽到拿「閱讀里程」5倍送，4天就可兌換25元E-Coupon；首次下載/更新送25元E-Coupon，每日前1,500名下單再享星巴客第二杯半價優惠，再抽2626元禮物卡。

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