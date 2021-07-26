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悶太久！車聚競速還遮牌　安南警開45張罰單25人送辦

▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情三級警戒期間7月1、4日兩日，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，有多部汽車遮蔽車牌企圖躲避警方追查，市警三分局調派警力執行攔查圍捕查辦，共舉發45件交通違規罰單，25人涉公共危險罪嫌函送及依傳染病防制法群聚及未戴口罩等13人函報衛生局裁罰。

▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局經擴大調閱「車聚」車輛之「進場、現場、流竄」沿線之監視器影像，並逐一比對、過濾、分析，確定相關車輛之遮蔽車牌、逆向行駛、闖紅燈等危險駕車違法、違規行為，並立即通知、帶同相關參與人員到案，依法開單舉發並偵處法辦。這些人本想在深夜時段，利用工業區較空曠的道路來場「閃電」車聚競速，想不到卻遭三分局「 慘電」，付出高價的罰款及遭法辦。

▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局說，這2起危險駕車案，共舉發45件交通違規罰單，更針對競駛、競技致生往來危險者，陸續通知25人到案並依刑法第185條公共危險罪函送偵辦。此外，就違反傳染病防制法群聚及未依規定配戴口罩等13人函報衛生局裁罰。

▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局指出，7、8月暑期間是危險競速駕車的高發期，為維護社會秩序與安寧，有效遏止危險駕車行為，絕對嚴密規劃防制危險駕車勤務，一有發現絕嚴查嚴辦，一個不放！

▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲疫情三級警戒期間，台南市安南區新吉工業區及台南科技工業區2處各發生汽機車聚競速，警方依法查處告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局局長方仰寧表示，疫情期間民眾本當嚴守防疫相關規定，對於有危險駕車等危害行為，已通令各分局強化勤務部署並成立各單位互聯網絡，一定本於「制亂於初動」之原則，以「正面迎戰、嚴查嚴辦」的堅決態度確實來防制及查辦，另若涉及組織犯罪情事亦將迅速蒐報檢肅、移送法辦，絕不姑息，誓給民眾一個安全安心的生活環境。

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