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宏匯廣場引進「超萌消毒防疫機器人」！攜手東元電機打造安心購物空間

▲▼ 宏匯廣場。（圖／業者提供）

▲宏匯廣場率先引進由東元電機研發設計的「智能消毒防疫機器人」。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

【宏匯廣場加強防疫 領先全台引進東元電機智能消毒防疫機器人】

政府日前宣布自7/27週二起全國警戒降至二級，宏匯廣場防疫再升級，領先全國百貨商場，率先引進由東元電機研發設計的「智能消毒防疫機器人」，持續致力於提升安心的購物環境，每日由防疫小尖兵：「章魚與小飛龍」帶領著消毒機器人全天候24小時在商場各樓層，為顧客與全體同仁防疫把關，確保購物空間更安心。

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【智能消毒防疫機器人 創造安心購物空間】

全民防疫，宏匯廣場絲毫不敢懈怠，持續滾動式調整各項防疫措施，除加強基本防疫工作外，宏匯廣場率先引進「東元電機智能消毒防疫機器人」，全天候在商場各樓層，24小時不間斷地自主巡迴消毒，形成安全防護網，防疫機器人利用超音波霧化器將由純水製作的超鹼鉀離子水霧化，可捕捉空氣中的病毒，殺菌力較酒精高10倍，且對人體不會造成危害、不傷肌膚，配合裝置於機器人底部的UVC LED紫外線殺菌燈對地板照射，以達到滴水不漏的3D全方位防疫大作戰，創造安心安全的購物空間 。

▲▼ 宏匯廣場。（圖／業者提供）

▲▼防疫小尖兵「章魚與小飛龍」帶領著消毒機器人全天候24小時在商場各樓層。（圖／業者提供）

▲▼ 宏匯廣場。（圖／業者提供）

智能消毒防疫機器人來回不停地穿梭在商場各樓層，逛街購物中的顧客們都相當好奇，透過說明得知是具有殺菌消毒功能的機器人，讓來到宏匯廣場的顧客感到更加安心。宏匯廣場還特地在消毒機器人上方放置館內6F YOGIBO品牌的可愛紓壓小玩偶：「章魚」、「小飛龍」動物朋友，使冰冷的機器增添了溫馨的氣氛，吸引不少大小朋友駐足圍觀，甚至還會跟著消毒機器人巡繞賣場。

【全國警戒降至二級 宏匯廣場恢復正常營業時間】

喜迎疫情趨緩降級，宏匯廣場高規格防疫再升級，將顧客與商場同仁的健康安全置於首要，成為全台防疫最安心的百貨。自7/27週二起，恢復正常營業時間：週日至週四11:00~21:30；週五、週六11:00~22:00，部份場域仍遵照防疫規定暫不開放，宏匯廣場為了即將到來的父親節與情人節，全館舉辦單筆2,000送200活動，而送禮首選的3C、國際名品、大家電與健康器材單筆10,000送1,000，挑選爸爸與情人的禮物幫您再省荷包。宏匯廣場衷心期盼提供顧客更安心、更放心、更全面防疫的購物空間。

 
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