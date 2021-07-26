裸體郵輪啟航了！　全船男女「脫光狂歡」從甲板嗨到船艙

Boat full of naked passengers on 'nude tour' gatecrash couple's romantic dinner https://t.co/OoP26x4eiP — The Sun (@TheSun) July 25, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

英國德文郡（Devon）一對夫妻正在濱海咖啡廳共進晚餐，慶祝結婚周年紀念日，浪漫時光卻突然被身旁騷動打斷。只見一艘郵輪從遠方緩緩駛來，甲板上擠滿全裸男女，一些人對著岸上民眾開心揮手，一些人正在欣賞晚霞，還有一些人在下方船艙裡跳舞，或在酒吧盡情狂歡。

綜合《德文生活報》等外媒報導，伍德（John Wood）23日與妻子在埃克河咖啡廳（River Exe Café）遇上一群天體主義者。他說，幸好大部分人的反應都很正向，「大家都覺得非常有趣，但也有人擔心他們的健康，因為當時風蠻大的」。

▲托貝太陽俱樂部2018年主辦的裸體郵輪（Nude Cruise）。（圖／翻攝Twittet@natcorn）

托貝太陽俱樂部（Torbay Sun Club）吸引許多天體主義者加入，每周舉行一次聚會與其他年度活動，今年的裸體郵輪（Nude Cruise）23日晚間7時從埃克斯茅斯碼頭（Exmouth Docks）啟航，船上設有酒吧、抽獎、自助餐與各種娛樂活動，這次還多了薩克斯風現場伴奏，不論任何年齡、行業或身分皆可參加。

托貝太陽俱樂部主張，裸體有助於放鬆，還能消除社交障礙，「如果天氣允許，有很多方式能夠在沙灘或任何地方好好享受」，但也提醒會員避免造成他人恐慌與不適。

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