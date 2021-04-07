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陌生男IG傳裸身照！女一看「我去海邊玩的...」秒崩潰：該怎麼辦

比基尼海邊泳裝示意圖。（圖／免費圖庫pixabay ）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚收到陌生人私訊，結果點開一看，震驚發現自己在海邊的泳裝辣照變成裸體，瞬間覺得恐怖又噁心，立刻封鎖對方。其實，這是美國一款APP，只要一鍵就能把正常的照片變裸體，儘管早就下架了，但破解版也在網上流傳，讓不少人恐懼且嗤之以鼻。

女網友在Dcard提到，半夜睡不著，看到IG小盒子突然多了一個陌生人發送的訊息，是張只能觀看一次的照片，沒想到點開看自己竟成了照片主角，「那是我曾經發過去海邊玩的泳裝照，但直接變成裸體，現在極度後悔，應該直接滑過，覺得好慌張。」

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她表示，儘管很清楚照片中的身體並不是自己的，但還是覺得噁心又恐怖，「根本沒想過我會變成受害者，眾多照片中只發過那張泳裝照而已，就怪我把帳號設公開嗎？」

▲私訊。（圖／翻攝自dcard）

▲陌生男私訊傳合成裸照。（圖／翻攝自dcard）

原po心慌直呼，「我真的好害怕但不知道能怎麼辦，也沒有證據可以訴求法律，我就是把帳號當心情帳，幾乎都是朋友在追蹤而已，粉絲真的不多，這樣就來搞我會不會太無聊？」況且對方若將亂改的照片放上網，或傳給其他人，就算是合成照，也會造成很大的傷害。

其實，美國這款APP在2019年推出後，就掀起很大的爭議與撻伐，在眾多女性朋友感受到「滿滿惡意」後，軟體已下架，但早就生成的裸照也在網上傳開；更可怕的是，還有很多人兜售手中已下載的APP或破解版。

怎料時隔1年多，原po也莫名成了受害者，不少網友憤怒直呼，「對方真的太噁了，檢舉爆他」、「怎麼感覺是認識的噁男」、「檢舉他！哪來的蕭狼」、「這世界的惡意永遠多到難以想像，希望這些垃圾都突然自焚」、「好變態的噁男」。

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