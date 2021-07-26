批踢踢大解封！不只台大生「全面開放申請」　鄉民力挺：居然等到

▲批踢踢開放申請。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「批踢踢實業坊」（PTT）是台灣使用人次最多的網路論壇，不過2018年9月14日，站方發出公告，指出浮濫註冊情況嚴重，所以暫停受理使用者新帳號申請。而稍早，站方發出公告，指這次全面開放註冊，且「以任意電子信箱註冊帳號」，並「新增AOTP手機驗證方式」。

離全面暫停受理新帳號註冊一年半的時間，PTT站方去年3月4日發出公告，指「PTT 於即日起開放ntu.edu.tw 信箱註冊帳號，註冊帳號時需使用安全連線，以及建立帳號時須先進行信箱認證。」

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如今，已經不只有台大生可以申請，站方26日指「批踢踢實業坊即日起開放以任意電子信箱註冊帳號，並新增AOTP手機驗證方式」，同時提供3種方式來通過帳號認證，分別是信任信箱認證、AOTP手機驗證、人工審核。

消息曝光後，鄉民紛紛留言回應，「驚！寧靜的PTT要結束了嗎」、「解禁啦」、「總算開了」、「太神啦」、「有限制人數？以後會不會大家要擠的才能登入」、「PTT重返榮耀」、「有生之年居然等到啦」、「解封啦」。

據了解，站方2018年對暫停新帳號申請的理由輕描淡寫，僅稱「浮濫註冊」。而當時暫停禁止新帳號註冊的舉動，對PTT而言等於是斷了活水，不過對多數資深鄉民來說，則是利大於弊的決定。