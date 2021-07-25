帥到上推特熱搜！楊勇緯成「日本天菜」　台網也瘋狂：被笑容迷倒

▲楊勇緯摘銀爆紅。（圖／翻攝自楊勇緯IG）

記者施怡妏／綜合報導

「柔道男神」楊勇緯東京奧運一戰成名，奪下銀牌，創下台灣柔道奧運史上最佳成績，出賽時的帥氣英姿與高顏值外型，瞬間圈了大批粉絲，Instagram追蹤人數暴漲，有網友表示，楊勇緯又帥又強太過份，也好奇想知道「這樣的長相大家給幾分？」底下網友一面倒狂讚，「笑起來好看真的很加分」。

原PO昨日在PTT發文，被楊勇緯的帥姿迷倒，「一路殺進決賽拿下獎牌，堪稱今天台灣最帥的男人」，日本網友紛紛在推特上大讚「超帥」，也好奇想知道，台灣網友對於楊勇緯的長相打幾分，他認為至少有PR90以上，「又帥又強也是滿過分的」。

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▲網友們對於楊勇緯的長相，給予PR99的高評價。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引起熱議，網友們全給出PR99高分，「原住民+外省血統，很難不好看」、「屌打95%台男」、「櫻花妹光看比賽就紛紛排卵」、「帥又強，代言準備接到手軟」、「原本大概就80up，銀牌加持直接99」、「是日本型男級別」、「覺得像黝黑版的黃曉明」、「很原民的濃眉大眼，笑容又陽光燦爛」。

楊勇緯魅力席捲日本，帥到上推特熱搜「台灣的選手」，有網友分享日網在推特上示愛的貼文，「台灣那位帥哥選手臉蹭獎牌的動作太可愛啦」、「台灣的楊選手實在太帥了，要墜入愛河了」、「台灣的柔道選手好帥，好想被他大外割」、「柔道決賽，台灣的楊選手太帥了，我老婆一直死盯著電視」。