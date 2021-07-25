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羅嘉翎摘銅牌　賴清德：展現驚人的求勝毅力和沉穩戰術

▲▼東奧跆拳道，羅嘉翎 。（圖／體育署）

▲羅嘉翎首度出戰奧運，喜獲銅牌。（圖／體育署）

記者黃巈禾／台北報導

跆拳道選手羅嘉翎25日在東京奧運女子57公斤級銅牌戰，以10比6擊敗非洲尼日選手班耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），榮獲銅牌，為我國添得本屆中華代表團第2面獎牌。對此，副總統賴清德在臉書恭喜，並表示，第一次站在奧運的殿堂，絲毫沒有小將的青澀，展現出驚人的求勝毅力和沉穩的戰術，今天一路過關斬將，為台灣再奪下一面獎牌。

賴清德指出，「用冠軍的態度做好每一件事」是嘉翎看待比賽的態度，在今天比賽中，先是將經驗豐富的韓國選手逼入延長賽，逆轉取勝；接下來在8強賽中面對世錦賽銅牌、來自加拿大的選手，靠著側踩、中段踢不斷發動攻擊，最終以18：7獲勝，進入四強，雖然嘉翎在四強賽中不敵美國選手，但在剛剛的銅牌戰中，面對來自尼日的選手，嘉翎發揮平常訓練的成果，穩穩的將銅牌納入手中。

▲▼ 東奧跆拳道銅牌，羅嘉翎 。（圖／路透）

▲羅嘉翎。（圖／路透）

賴清德提到，出身跆拳道世家，父親羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，家人一直是她最強大的支撐，更是台灣跆拳道史上，第一個在世界青少年跆拳道錦標賽二連霸的選手，也是挑戰女子57公斤級最年輕的選手，「謝謝嘉翎一整天為國奮戰，讓我們看到一顆閃亮的新星在國際舞台綻放，相信嘉翎的路未來一定無比寬廣！」

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