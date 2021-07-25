北熱炸南有雨！台灣頭尾兩樣情　午後大雨襲南高屏

▲氣象局針對南高屏地區發布大雨特報（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，已針對南高屏三縣市發布大雨特報。另外背風面北部和東部受到西南風沉降影響，台東正午測得40.6度高溫，北部高溫也來到38度，高溫持續時間長，南北可說是兩樣情。

氣象局今日（7/25）針對全台13縣市發布高溫警示燈號，其中北北基、宜花東受到沉降作用影響均飆出極端高溫，台東縣受焚風影響，太麻里鄉已飆出39.7度極端高溫，正午更測得40.6度，台東知本也出現39.7度、台東鹿野 39.6度。上述地區民眾務必留意。

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中央氣象局預報員徐仲毅表示，目前季風槽以烟花颱風和尼伯特颱風為中心，台灣位於季風槽南面因此盛行西南風，預計西南風影響的天氣型態將持續一週。

徐仲毅說，期間迎風面中南部有局部大雨發生，週三之後水氣增加，南部則有局部豪雨機率；位於背風面的北部天氣高溫炎熱，降雨模式以午後雷陣雨為主，週二之前，降雨多分布於北部和東半部山區，苗栗山區和平地午後也有短暫陣雨機會，週三隨水氣增加，北部至東半部也會轉為有局部短暫陣雨的天氣模式。