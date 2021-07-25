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奧運「難民隊」贏了！23歲跆拳女神打敗英國名將　背後故事超勵志

▲▼奧運難民隊女子跆拳道選手澤努林（Kimia Alizadeh）。（圖／路透）

▲奧運難民隊女子跆拳道選手基米亞（左）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

奧運難民隊（EOR）集結世界各地流亡與異議人士，組成無國界運動員代表隊。23歲跆拳道選手基米亞（Kimia Alizadeh）以16比12的成績，打敗英國2屆奧運金牌名將瓊斯（Jade Jones），頓時成為各界矚目焦點。雖然她被迫流亡德國，卻仍能在運動場上發光發熱，人生經歷相當勵志。

基米亞1998年出生於伊朗，曾公開批評政府宰制與「玩弄」女性，並於2020年逃亡德國。她2016年代表難民隊參加女子57公斤級跆拳道比賽，並且一舉獲得銅牌，成為史上第1位贏得奧運獎牌的伊朗女性。

▲▼奧運難民隊女子跆拳道選手基米亞（Kimia Alizadeh）。（圖／路透）

▲基米亞曾經有意代表德國參加奧運，但最終仍加入難民隊。（圖／達志影像／美聯社）

基米亞表示，伊朗統治者「說什麼，我就得穿什麼。他們命令我說任何一句話，我都必須重複。只要他們覺得適合，就會剝削我」。她自稱「數百萬名受到壓迫的伊朗女性之一」，因為再也不想忍受德黑蘭政權的「腐敗、虛偽、謊言與不公」，因此決心離開家鄉。

▲▼ 2020東京奧運（東奧）難民代表隊（EOR）運動員在開幕式進場。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧難民代表隊（EOR）運動員在開幕式進場。（圖／達志影像／美聯社）

難民代表隊的成立，讓戰亂國家的運動員及流亡異議人士完成夢想，許多成員來自敘利亞、南蘇丹、阿富汗等地。該隊今年使用名稱縮寫「EOR」來自法語「Equipe Olympique des Refugies」，但在2016年里約奧運首次亮相時，以「ROA」（Team of Refugee Olympic Athletes）為名參賽。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）於2016年表示，希望能夠藉由難民隊參賽「向世上所有難民傳遞充滿希望的訊息」。他說，「這些難民運動員不屬於任何國家，進場時沒有國旗能夠跟隨，也沒有國歌可以演唱，但他們將在奧運旗和奧運會歌的歡迎之下參賽」。

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