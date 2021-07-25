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楊勇緯柔道奪台灣第一銀　陳時中：在疫情中「有相當鼓舞的力量」

▲▼楊勇緯爆哭。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運柔道銀牌得主楊勇緯。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎迎來三級警戒以來首次「0死亡」，確診個案也將回1字頭，指揮中心指揮官陳時中今（25）日在記者會上特別提及奧運柔道銀牌得主楊勇緯，直呼「與有榮焉」，更表示很高興在疫情下有這樣的表現，「有相當鼓舞的力量」。

陳時中表示，自己以前常看比賽，過去都是被別人逆轉比較多，但無論是柔道還有上午的桌球混雙，都是在逆境下又贏回來，很高興我國奧運代表選手在疫情下有這樣的表現，不只有堅韌的毅力，當然也有相當高超的技術，具有相當鼓舞的力量。

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中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增12例本土病例，無人死亡，為三級警戒以來首次無新增死亡個案。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，不過過去三週單日病例皆無超過百例，疫情趨緩，指揮中心也正式宣布全國將於27日調降為二級警戒。

今日新增之12例本土病例，為6例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月24日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市5例；其中10例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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