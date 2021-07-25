陳時中：高端疫苗納入公費接種　專家會議同意「可以混打」

記者嚴云岑／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（25）日上午召開臨時會議，針對高端疫接種進行討論，陳時中表示，經過討論後，專家同意高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，也認同可以混打，會先考量第一類、第三類間隔8週以上可以混打。但初步會從1~3類第二劑間隔8周疫苗接種，不過，因為現在仍是以10~12周，還是會做相關規劃。

高端疫苗6月中送件後，因資料不齊被要求補件，7月14日完成補件後，已由食藥署進行緊急授權審查，7月19日通過EUA。食藥署長吳秀梅表示，高端疫苗將適用於20歲以上成人接種，兩劑須間隔28天，每個月也要提供安全監測報告。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到ACIP通過後，會再研擬施打計畫，8月份應該可以有少量供應。

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吳秀梅提到，高端疫苗與AZ疫苗進行中和抗體比較，在95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍，高端疫苗組血清反應比率信賴區間下限為95.5％，遠大於標準要求50%。與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。

吳秀梅另表示，聯亞送件後，食藥署都積極在審查中。至於AZ在中研院實驗室測出的抗體效價，陳時中表示，在各個廠牌還沒審查完畢之前，應該不會公佈。

不過，在高端疫苗通過EUA後，卻爆出擴大產能出現品質不穩，8成產品遭退貨，高端疫苗與食藥署均發聲明澄清。指揮中心指揮官陳時中今（23）日在記者會被問及此事，他表示「我沒有說很清楚」，但每次放大製程都有相關確效措施，每個公司生產線都有良率與不良率，需要廠商批次檢驗，符合品質要求才會放行。