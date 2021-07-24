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3颱包夾台灣！烟花滾動最威時候甩水紫爆　「風雨+大潮」來襲

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局）

▲烟花颱風緩慢北轉，暴風圈沒有碰觸到台灣。（圖／中央氣象局，下同） 

記者許力方／台北報導

「烟花」漫步，中央氣象局23日深夜11時30分持續發布海上颱風警報，預報中心課長林秉煜指出，台灣目前位在大低壓帶環境中，東邊是新生成的8號颱風「尼伯特」（Nepartak） 、西邊是減弱後的查帕卡，東方海面則是烟花，整夜到白天是颱風距離最近時候，24日上午北部沿海適逢大潮，沿海低窪地區慎防積淹水。

烟花之後，尼伯特也生成，林秉煜表示，尼伯特颱風未來會先朝北、再朝西北移動，預估下周到日本東北附近，而台灣處在低壓帶環境，由尼伯特、減弱的查帕卡和烟花包圍，24日上午前是烟花最靠近時候，預估上午之後才會慢慢遠離台灣，這段時間，西半部、恆春半島、北部、東北部、澎湖有較強陣風，基隆北海岸、宜蘭頭城、恆春半島、綠島、蘭嶼已經觀測到9至10級強風。

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▼烟花最靠近台灣時候「豪雨紫爆」！氣象局示警：將逢大潮防淹。

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局）

浪高的部分，馬祖、蘇澳也有觀測到6米以上大浪，龍洞稍早也達6米浪高，北部、東半部平均3至5米浪高。台灣附近隨著颱風接近，風強浪大。降雨部分，北部山區清晨前也有局部豪雨發生機率。

氣象局指出，24日上半天受烟花颱風外圍環流影響，台中以北、宜蘭地區及南投山區易出現局部大雨或豪雨，北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生機率，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨。各地高溫約30至33度，受颱風外圍環流沉降影響，花東有焚風發生機率，局部出現36度以上高溫機率。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，24日上半天前將是颱風影響最大的時間點，北部地區影響最劇，由於烟花環流廣大，就算沒有直接侵襲，仍有明顯雨勢，尤其迎風面桃園至苗栗山區，在地形配合的作用下會累積最多的雨量，風勢也會較為強烈，容易有強陣風發生。

【豪雨特報22:25】24日宜蘭縣及台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北地區及南投山區有局部大雨發生的機率。
豪雨地區－台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
大雨地區－新竹市、南投縣、基隆市。

根據氣象局觀測，烟花目前位於台北東方約340公里海面上，以每小時14公里速度，向北北西移動，強度維持在近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。隨著颱風暴風圈正逐漸進入台灣東北部近海，對北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅，預計24日下半天颱風逐漸遠離北部海面，朝浙江沿海一帶前進，雨勢漸趨緩。

▼烟花降雨將持續到上午。

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局）

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