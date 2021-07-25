快訊／今增12例本土　三級警戒以來首次「無人死亡」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增12例本土病例，無人死亡，為三級警戒以來首次無新增死亡個案。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，不過過去三週單日病例皆無超過百例，疫情趨緩，指揮中心也正式宣布全國將於27日調降為二級警戒。

今日新增之12例本土病例，為6例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月24日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市5例；其中10例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0725確診案例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月23日累計公布14,336位確診個案中，已有12,555人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,911,604例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,895,377例排除)，其中15,571例確診，分別為1,256例境外移入，14,262例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲本土病例趨勢。（圖／指揮中心提供）