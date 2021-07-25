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美貌實力兼具！7位「女神級別」韓國運動員　退休仍有多樣代言

▲▼韓國花滑女王金妍兒。（圖／翻攝自Instagram／loveqyn）

▲韓國花滑女王金妍兒。（圖／翻攝自Instagram／loveqyn）

實習記者黃品臻／綜合報導

體壇不乏外貌與實力兼具的選手，日本媒體「ディリー新潮」近日整理了七位女神等級的韓國女將，並稱呼她們為「神七」，藉以稱讚這些運動員美貌與實力兼具。

1.孫延在

孫延在過去是韓國新體操的代表，2010年還是高中的她，便成為韓國第一位在亞運會上獲得個人全能體操銅牌的運動員，開始展露頭角，2012年在倫敦奧運獲得個人全能第五，並於2014年在里斯本舉辦的世界盃系列中奪得個人冠軍。2016年里約奧運她在亞洲總成績排名第四，隔年2月退役，目前以擔任講評及培育後進為主。

2.車由蘭

車由蘭擁有「撞球女神」的美稱，2000年開始打撞球，多次入選國家代表隊，2012年世界排名第八、2013年亞洲排名第二，是她運動生涯的巔峰。車由蘭於2015年嫁給大她13歲的韓國作家李智星，現在已經是兩個孩子的母親，但仍保養得宜，在不少公開活動都有露面。

3.郭侑花

被稱為「排球界偶像」的郭侑花，擁有179公分的高挑身材及一張清純的臉蛋。她原本效力於興國生命隊，不過2015年被檢驗出使用禁藥而遭到禁賽，而她則稱自己只服用了減肥藥。雖然用藥爭議鬧出醜聞，但郭侑花轉戰沙灘排球後仍有一票死忠粉絲支持。

4.韓菊熙

韓菊熙也是被稱為「撞球女神」的一號人物，與車由蘭不同，她在2010年、24歲時才開始接觸撞球，不過在2014年參加業餘錦標賽時就成功出廠，開始了自己的職業生涯。現年36歲的她仍未婚，也沒有交往中的對象，對於理想型則表示「不在意年齡，但希望是重視家庭的人」。

5.宋佳妍

宋佳妍是韓國綜合格鬥選手，擁有「武道女神」、「性感魅力鬥士」的稱號，她在高中學習跆拳道、柔道及合氣道後，便一腳踏入了武術的世界，現在她擁有警護、截拳道、劍道等多樣武術段位，後來職業生涯也跨足演藝圈，在電視劇、綜藝上都曾有她的身影。

6.金妍兒

赫赫有名的花式滑冰女王，是花式滑冰史上第一位集冬奧會、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽冠軍於一身的女運動員，甚至還有「金妍兒的對手只有金妍兒」一說。2014年退休至今七年，仍享有超高人氣，手中約有10家知名企業的代言合約，每年收入估計達上百億韓元（約相當於新台幣2億4324萬元）。

7.鄭達萊

鄭達萊是位游泳健將，代表韓國出戰2008年北京奧運、2009年國際泳聯世錦賽，更在2010年的廣州亞運會上奪得女子蛙泳200公尺金牌，2015年因傷引退後，身材苗條、體型高挑的她轉戰演藝圈與網紅界，仍不斷創造話題。

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