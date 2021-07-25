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社會 社會焦點 保障人權

女醫學生被害妄想！實習群組怒傳：溶屍、王水　遭強制住院治療

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃姓女醫學生出現被害妄想，還在群組傳送「頭屍、要屍、溶屍、王水」等訊息，被強制住院治療。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳韻如／台北報導

北市一名黃姓女醫學生罹患嚴重的被害妄想症，還在實習群組中傳送，「頭屍、要屍、溶屍、王水」等訊息，被醫院鑑定他有傷人之虞，並有全日住院治療的必要，因此將她強制住院治療。黃女父親不捨愛女遭拘禁，向法院聲請提審要求釋放，但台北地院認定院方作法的程序並無違法，因此駁回黃父的聲請及抗告。全案確定。

據了解，黃女自21歲起功課排名退步後，就出現關係意念(覺得被室友跟同學針對)，22歲時更開始有被害意念(覺得同組成員故意不告訴自己小組討論地點、故意不告訴自己重要資訊、故意找麻煩），23歲實習時她的被害妄想更加系統化(覺得大家都在針對自己、手機螢幕變黑是醫院在搞鬼、覺得大家都在看自己、感覺別人的行為都有惡意)等，甚至覺得醫院廣播在講自己的事、晨會報個案也是在講自己的事。

直到2020年5月間，黃女才到台大精神科就診，但僅就診2次就不願回診，也抗拒服用藥物，導致她病況加劇，覺得醫院在栽贓自己，廣播一字一句都在針對自己，因此出現強烈的反抗，甚至在2021年4月間在實習群組內傳送，「頭屍、要屍、溶屍、王水」等訊息，並貼出王水結構及成分的照片，呈現脫離現實的怪異思想及奇特行為，被醫院緊急安置，並由2名專科醫師鑑定出她有傷人之虞，並有全日住院治療的必要，但卻遭到黃父拒絕，院方因此陳報衛福部讓黃女強制住院而獲得許可。

對此，黃父心有不滿，不捨愛女遭到拘禁，於是向台北地院聲請提審要求釋放黃女，但法官認為，院方完全是符合精神衛生法的相關規定將黃女強制住院治療，並無任何違誤。

另外，法官也庭訊黃女及她的醫師、護理師，並參考病例及護理紀錄，明顯可知黃女住院後拒絕服藥，對於治療也非常抗拒不願配合，一直到最近才開始規律服藥，但仍持續出現妄想、思考障礙的情形，因此認定黃女病情並無改善，未來是否能出院，也應由黃女及其親屬與醫師共同討論決定，因此駁回黃父的提審聲請。

黃父事後不服提出抗告，但二審法官也認為院方將黃女強制住院治療，並非違法拘禁、逮捕，程序上也沒有任何違誤，最終也駁回黃父的抗告。全案確定。

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