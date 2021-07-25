楊勇緯爸爸更帥！深邃五官「撞臉男星」20年神照出土　鄉民全炸鍋

▲楊勇緯一舉奪銀，為台灣拿下史上第一面獎牌。（圖／體育署提供）



記者黃可昀／綜合報導

柔道男子60公斤級的楊勇緯在這次東奧中，為台灣奪下史上第一面柔道銀牌，人氣快速上升，目前Instagram已將近16萬人追蹤，精湛表現與亮眼外型讓他不只在台灣爆紅，在日本的討論度也非常高。有網友翻出他IG貼文，發現其中一張兒時照片曝光了爸爸長相，眾人一看秒懂帥氣果然是遺傳，而且爸爸還意外撞臉男藝人！

一名網友在PTT表示，今天看到網路上都在討論楊勇緯，於是搜了一下他的IG，發現「我的天阿！原來他的帥，是遺傳自他老爸！」照片中楊勇緯調皮地趴在桌上，爸爸坐在旁邊照顧著他與哥哥，亮點是爸爸深邃又立體的五官，眼神也流露出一股認真的男人味，也難怪楊勇緯的外貌會使台日女性眼睛為之一亮，全是繼承了爸爸的超強基因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

意外撞臉男藝人！

網友紛紛留言，「像柯叔元」、「有點像柯叔元跟劉冠廷的結合體」、「像柯叔元+1 ，也有點像年輕版的王識賢」、「太帥了吧，小孩像娃娃一樣的眼睛」、「多年前去花蓮旅行，就覺得花蓮人怎那麼帥都濃眉大眼」、「爸爸真的比較帥 XD」。

此外，楊勇緯這次東奧一舉奪銀，網路聲量瞬間上升，有網友在PTT問卦「楊勇緯會成為新一代體壇男寵兒嗎？」他認為現今台灣體壇第一女寵兒是戴資穎，楊勇緯經歷柔道金牌之戰後，IG粉絲數量已經飆到近16萬人，且目前仍持續上升中，很有潛力成為下一個廣告新寵，代言邀約接不完。其他網友回應，「6個小時IG從1萬多飆到10萬」、「直接代言滿滿」、「IG追蹤增加好誇張，搞不好這一兩天就20萬」、「廠商排隊中」、「半天就成長10萬」、「可以去演偶像劇了」。