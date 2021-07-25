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疫情觀察14天重點曝！若控制好有望更鬆綁　但這點通則不變

▲▼ 信義區週六人潮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲全國三級警戒至7/26。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全國將從7/27起至8/9降為二級警戒，據了解，政府以14天為一個觀察周期，將根據疫情情況調整管制措施，若疫情持續趨緩，可能進一步鬆綁，恢復正常生活機率就越高，但通則是外出都要戴口罩。

中央流行疫情指揮中心23日宣布，考量國內疫情及參酌其他國家之防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7/27至8/9調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。

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指揮中心表示，在國人共同努力配合下，國內疫情持續穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步調降防疫管制措施。指揮中心提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。

《自由時報》報導，行政院官員24日指出，政府以14天為一個觀察周期，將根據疫情情況調整管制措施，若疫情持續趨緩，恢復正常生活機率就越高，可能進一步鬆綁，放寬人流管制及活動人數，但若疫情有變化，管制措施就會比較強，而通則是外出都要戴口罩。據悉，台北市、新北市本土確診能否持續降低，是未來疫情觀察重要指標。

▼若疫情控制好，管制措施可望再鬆綁。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 信義區週六人潮 。（圖／記者黃克翔攝）

►7/27-8/9降為二級警戒指引：

一、通案性原則：

1. 除飲食外，外出全程配戴口罩。

2. 確實執行實聯制登記措施。

3. 保持社交安全距離。

4. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

5. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

6. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

二、婚宴、公祭可開放：

1. 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。

2. 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

三、仍須關閉之場所：

1. 休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

2. 教育學習等場域：社區大學(開放受理秋季班報名，實體課程不開放)、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。

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