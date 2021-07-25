727降回二級「墾丁復活倒數」！有條件開放熱門沙灘、水域活動　

▲疫情警戒降級，墾丁將有條件開放熱門沙灘。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布在7月27日降為二級警戒。墾丁國家公園管理處也依據指揮中心最新的防疫指引，訂定遊憩人流出入管制相關措施，包括開放部分室內場館，以及「有條件」開放各熱門沙灘，像是後灣、白砂、小狗灣、星砂灣和小峇里等；水域活動則須遵守防疫規定。

墾管處公告指出，針對指揮中心23日宣布降為二級，各熱門沙灘，包括後灣、白砂、小狗灣、星砂灣、出水口右側（含小峇里）、後壁湖潟湖區、南灣、大灣、小灣、船帆石、風吹砂、漁村公園等熱點，為避免人潮聚集，落實人流管制，將進行有條件開放，由在地協會或業者依據防疫指引向墾管處提出防疫計畫審核後開放。

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▲墾管處公布相關管制措施。（圖／翻攝自墾丁國家公園管理處，點圖可放大）

墾管處提醒，進入沙灘的民眾需落實實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫作為，如無法落實防疫作為則不開放。另外，在水域活動部份，無法全程配戴口罩的水域活動原則不開放，但單人水域活動，不群聚、不頻繁接觸，可開放，如立槳、獨木舟、水肺潛水、衝浪、水上摩托車，惟活動前後須配戴口罩、不能群聚需保持社交距離。

墾管處表示，為落實防疫規定，水上摩托車僅開放拖曳項目，且乘客間須保持1公尺以上距離；立槳及獨木舟需1人操舟不開放2人以上共乘。墾管處將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整。

▲墾管處表示，管制措施將視現場狀況隨時進行動態調整。（圖／資料照）

室內場館部份，墾管處透露，開放墾丁國家公園遊客中心、砂島展示館、龍鑾潭自然中心，並依各場館條件管制容留人數；戶外場域則有貓鼻頭公園、鵝鑾鼻公園、社頂自然公園、瓊麻工業歷史展示館，以及園區內公有停車場均開放，但停車數減為原數量之50%，並將視現場狀況及服務品質適時彈性調整，必要時得予關閉。生態保護區仍持續關閉。

墾管處呼籲，雖然墾丁國家公園部分景點已依中央指引開放，但民眾還是要遵守各項防疫規範，包括全程戴口罩、不群聚、保持安全社交距離，民眾及相關業者應自行考量能否符合防疫規定，再從事各項相關活動，墾管處每日仍會聯合內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊進行防疫稽查及宣導，請遊客遵守相關防疫規定。

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