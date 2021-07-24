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楊勇緯首戰奧運奪銀！潘孟安開心發文：你是排灣族勇士

▲▼楊勇緯。（圖／體育署提供、楊勇緯IG）

▲楊勇緯在奧運柔道項目奪下銀牌。（圖／體育署提供、楊勇緯IG）

記者柯振中／綜合報導

柔道國手楊勇緯出征東奧，闖入金牌戰，最後獲得銀牌，振奮台灣群眾人心。屏東縣長潘孟安也不斷替楊勇緯打氣，並說楊是「排灣族勇士」，首次奧運就勇敢無懼，「Zangalu！獅子鄉南世村的子弟，加油！伊拉~呼。」

楊勇緯24日上場，首戰面對保加利亞國手傑什夫（Yanislav Gerchev），戰況一度膠著，進入延長賽，後來楊勇緯成功壓制傑什夫，獲得勝利。

楊勇緯一路征戰，從8強賽挺進到金牌戰，面對日本國手高藤直壽，剛開始4分鐘，2人都沒得分，進入延長賽，最後因為被判指導3次落敗，獲得奧運銀牌。

▼楊勇緯挺進奧運金牌戰，最終獲得銀牌佳績。（圖／體育署提供/楊勇緯IG）

▲楊勇緯 。（圖／體育署提供/楊勇緯IG）

據了解，奧運柔道項目1964年第一次進行，1968年停辦，1972年再度恢復，台灣從來沒有獲得任何奧運柔道項目的獎牌，楊勇緯此次遠征東奧，在賽場上創造奇蹟，令台灣民眾相當振奮。

對此，屏東縣長潘孟安也說，楊勇緯是「排灣族勇士」，首次參加奧運，就勇敢無懼，展現大將之風，獲得台灣奧運柔道的首面銀牌，「謝謝勇緯讓世界看見台灣的奮戰精神，maljimalji（排灣族語，有相信或認同的意思） masalu（排灣族語，意指相信），我們繼續齊心為台灣隊加油！」

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