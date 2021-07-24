超自然美顏面膜！女網紅示範「尿液抹臉」去痘美白　粉絲嘔：噁爆

▲具有大膽嘗試與實驗精神的菲律賓網紅賽絲。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

記者羅翊宬／綜合報導

在「外貌至上主義」的現代社會中，人們不惜以偏激的方法來追求美貌。一名菲律賓的女網紅賽絲（Thess）就在她個人的Youtube頻道上向粉絲們分享去痘秘方。她表示，在睡前會先在臉上抹上一層自己的尿液當作面膜。對此，一名醫師駁斥為無稽之談，認為尿意恐怕造成皮膚感染其他細菌。

根據英媒《太陽報》（The Sun），賽絲在Youtube上與網友們分享她專屬的抗痘秘方，表示如果臉上長滿青春痘或是發現雀斑，便可以在患處塗抹尿液，經過影片對比後發現，不但有去痘抗斑的功能，還能美白皮膚。

▲▼菲律賓網紅賽絲將尿液抹到臉上，宣稱能夠抗痘、美白。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

賽絲興奮說道，「你們可能認為我瘋了，但我沒有！」。她承認，自己的尿液雖然又臭又濃、有點難聞，而且抹在臉上還會感覺到刺痛，這種行為根本與「在傷口處灑鹽」無異，但其實真的不用抹太多，只要塗上薄薄一層，等尿液乾去後就寢，隔天醒來立刻見效。

隔天早晨，賽絲再次回到鏡頭前，她發現「尿液面膜」的功效絕非開玩笑，因為與前一天暗沉、黃黑的臉龐相比，她的臉蛋只經過一夜的時間便顯得更加亮白。賽絲強調，不僅青春痘所帶來的疼痛感明顯消失，且痘痘、丘疹、雀斑等已明顯減少。

▲賽絲隔天早晨再度回到鏡頭，發現臉部皮膚真的變白了。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

然而，英國醫師庫柏（Carol Cooper）卻認為賽絲所介紹的「尿液面膜」是流行於東方民間的傳統療法，不僅沒有任何科學證據能夠表明其是否能改善膚質，且也可能因尿液含有其他細菌，為皮膚帶來二次感染危機。

庫柏表示，「尿液確實有抗乾燥的作用、還能夠止癢，不過其尿素的含量不足以產生任何影響！畢竟尿液絕非無菌，只要把尿放在某一些地方，就有將細菌與酵母注入皮膚的風險，導致皮膚發炎。」

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