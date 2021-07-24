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緊盯戴資穎比賽！孩突問「Uber Eats怎可參加」　律師爸傻：怎麼回

▲羽球年終賽，戴資穎 。（圖／Badminton photo）

▲戴資穎輕鬆擊敗瑞士女將。（圖／Badminton photo提供）

網搜小組／劉維榛報導

今（24）日東奧羽球項目中，球後戴資穎首輪對上瑞士女將賈奎特（Sabrina JAQUET），她只花25分鐘就拿下第一勝，而賽後戴資穎霸氣喊話，「目標就是要拿牌！」但有趣的是，稍早律師林智群打開電視機觀賽時，孩子卻納悶拋問「為什麼那個Uber Eats可以參加奧運比賽？」引發網友笑歪樓。

戴資穎形象戴資穎形象清新、陽光，更是廣告新寵兒，尤其最近她與陳漢典頻頻出現Uber Eats廣告裡，兩人鬥嘴與無厘頭的搞笑環節，讓觀眾印象深刻，不料如今還鬧出笑話。

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林智群律師在粉專透露，今日打開電視觀看戴資穎打趴瑞士女將賈奎特時，孩子一臉懵懂詢問，「為什麼那個Uber Eats可以參加奧運比賽，爸爸為什麼沒去比？」頓時，林智群臉上三條線，只好在線等求問眾人，「該怎麼回答比較好？」

▲▼陳漢典與戴資穎。（圖／Uber Eats提供）

▲陳漢典與戴資穎「混雙跨界合作」。（圖／Uber Eats提供）

文章曝光後，一票網友笑到崩潰直呼，「爸爸怎麼上次送餐的姐姐，可以上電視，那我也要去送餐」、「Uber Eats賺得少，只好去兼差打球」、「因為我做不到伏地挺身五百下，殺球五百顆」、「因為奧運沒比帥的項目」、「陳漢典也沒去比啊」、「學戴資穎回答：好囉，夠了哦」、「因為爸爸沒有代言啊」、「因為講幹話還沒納入比賽項目」。

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