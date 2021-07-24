「烟花」豪大雨彈炸12縣市　海警解除時間曝！致災降雨到8月

▲受到中颱「烟花」外圍環流影響，全台12縣市慎防豪大雨發生。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中颱「烟花」今天上午最接近台灣，受到外圍環流影響，全台12縣市慎防豪大雨發生，尤其是北部上半天適逢大潮，沿海低窪地區要小心淹水。氣象專家吳德榮提醒，烟花颱風所引進的西南氣流會導致致災性降雨，要多加注意。

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根據5：30最新颱風警報資料指出，颱風中心位置在台北東北東方320公里海面上，以每小時16公里速度朝北北西前進。中央氣象局預報員陳伊秀透露，24日清晨5、6點這時候就是颱風距離台灣最近、雨勢最劇烈的時候。

▲烟花颱風速度逐漸加快、強度也會慢慢減弱，預計在中午前後就會解除海上颱風警報。

陳伊秀指出，烟花颱風速度逐漸加快、強度也會慢慢減弱，預計在中午前後就會解除海上颱風警報。另外，由於24日上午北部沿海適逢大潮，沿海低窪地區慎防積淹水。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明(25)日起「烟花」遠離，「季風低壓」環流亦跟著逐漸北移，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸北調至台灣附近，產生所謂颱風引進「西南氣流」的型態。下週一(26日)起「烟花」的殘餘系統，將在華南打轉，引導「西南氣流」呈現行星尺度(季風長達6千公里以上)的變化，持續至8月2日型態仍未改變。

台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面西南部逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能，絕不可小覷！ 背風面北部、東半部則大多是晴朗高溫、少有降雨，截然不同的天氣。

▼中央氣象局24日2時「尼伯特」颱風「暴風圈侵襲機率圖」顯示，「尼伯特」快速撲向日本北部，暴風圈侵襲東奧機率，其實並不高，僅約30%(左圖)。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬8月2日12時850百帕風場圖(右圖)顯示，「西南氣流」的仍持續影響台灣。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）