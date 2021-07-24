　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「烟花」豪大雨彈炸12縣市　海警解除時間曝！致災降雨到8月

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到中颱「烟花」外圍環流影響，全台12縣市慎防豪大雨發生。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

中颱「烟花」今天上午最接近台灣，受到外圍環流影響，全台12縣市慎防豪大雨發生，尤其是北部上半天適逢大潮，沿海低窪地區要小心淹水。氣象專家吳德榮提醒，烟花颱風所引進的西南氣流會導致致災性降雨，要多加注意。

▲▼豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據5：30最新颱風警報資料指出，颱風中心位置在台北東北東方320公里海面上，以每小時16公里速度朝北北西前進。中央氣象局預報員陳伊秀透露，24日清晨5、6點這時候就是颱風距離台灣最近、雨勢最劇烈的時候。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲烟花颱風速度逐漸加快、強度也會慢慢減弱，預計在中午前後就會解除海上颱風警報。

陳伊秀指出，烟花颱風速度逐漸加快、強度也會慢慢減弱，預計在中午前後就會解除海上颱風警報。另外，由於24日上午北部沿海適逢大潮，沿海低窪地區慎防積淹水。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明(25)日起「烟花」遠離，「季風低壓」環流亦跟著逐漸北移，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸北調至台灣附近，產生所謂颱風引進「西南氣流」的型態。下週一(26日)起「烟花」的殘餘系統，將在華南打轉，引導「西南氣流」呈現行星尺度(季風長達6千公里以上)的變化，持續至8月2日型態仍未改變。

台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面西南部逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能，絕不可小覷！ 背風面北部、東半部則大多是晴朗高溫、少有降雨，截然不同的天氣。

▼中央氣象局24日2時「尼伯特」颱風「暴風圈侵襲機率圖」顯示，「尼伯特」快速撲向日本北部，暴風圈侵襲東奧機率，其實並不高，僅約30%(左圖)。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬8月2日12時850百帕風場圖(右圖)顯示，「西南氣流」的仍持續影響台灣。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

ET快訊
醫點出「727降二級」最勇敢措施：想到都會頭皮發麻
莫德納第二劑是大魔王！旅美網紅曝強烈副作用　打前1招降痛感
南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」　國名打上：台灣、半導體發達
快訊／東奧划船「甜姐兒」黃義婷複賽小組第2　晉級24強
快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤
《超級變變變》讓東奧超好玩！可愛1失誤成亮點　觀眾感動看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烟花雨水暴灌！翡翠水庫水量卻掉到70%　原因曝光

烟花「螺旋雨彈」炸雙北！　大安、士林等4區淹水警戒

醫點出「727降二級」最勇敢措施：想到都會頭皮發麻

《超級變變變》讓東奧超好玩！可愛1失誤成亮點　觀眾感動看哭了

「烟花」豪大雨彈炸12縣市　海警解除時間曝！致災降雨到8月

「2.5版微降級」拍板內幕曝　關鍵還是政治考量！地方搶發言亂

中華隊「排序T進場」早用過了　他曝歷屆奧運數據：順序真的有差

流傳鬼門「提早」開了！　命理師提醒：4生肖要注意劫數

她狂試好市多漢堡+雞塊　找出激似麥當勞口味「無敵全餐套組」！

3颱包夾台灣！烟花滾動最威時候甩水紫爆　「風雨+大潮」來襲

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

烟花雨水暴灌！翡翠水庫水量卻掉到70%　原因曝光

烟花「螺旋雨彈」炸雙北！　大安、士林等4區淹水警戒

醫點出「727降二級」最勇敢措施：想到都會頭皮發麻

《超級變變變》讓東奧超好玩！可愛1失誤成亮點　觀眾感動看哭了

「烟花」豪大雨彈炸12縣市　海警解除時間曝！致災降雨到8月

「2.5版微降級」拍板內幕曝　關鍵還是政治考量！地方搶發言亂

中華隊「排序T進場」早用過了　他曝歷屆奧運數據：順序真的有差

流傳鬼門「提早」開了！　命理師提醒：4生肖要注意劫數

她狂試好市多漢堡+雞塊　找出激似麥當勞口味「無敵全餐套組」！

3颱包夾台灣！烟花滾動最威時候甩水紫爆　「風雨+大潮」來襲

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

大谷翔平睽違49場坐板凳未先發　梅登說明原因

台灣太難搶灘！　美軍事記者曝「台中港」是共軍第1目標

「小丑女」瑪格羅比認：曾和約翰希南睡了兩年！　自爆半夜常嚇醒

林宥嘉消失社群5個月「宣布好消息」！　歌迷見關鍵字暴動了

60萬有找「德製百變電動車」！模組化設計皮卡、露營車都可以

葉國華／雙黑天鵝飛來！房市反轉論蔓延　決策需加快

15歲少女溺水！　救援犬「海中冒顆頭」狗爬式拉上岸感動萬人

日本先發投手輪值　關鍵第3戰交給田中將大

東奧正名「台灣」爆紅NHK女主播是她　有名模笑顏的高材生正妹

小胖貓曬短腿+圓滾滾肚子賣萌 可愛趴姿飼主笑翻：以為是海豹

生活熱門新聞

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

「烟花」雨彈狂炸北台灣　致災降雨到8月

柯P怪中央讓疫苗快過期　莊人祥回應了

超級變變變讓開幕超好玩！可愛1失誤成亮點

開放餐廳內用？中市府審慎評估中

即／桃園不跟進雙北　鄭文燦：中央為準

中華隊「排序T進場」早用過了

烟花「螺旋雨彈」炸雙北！　大安、士林等4區淹水警戒

更多熱門

相關新聞

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

「烟花」漫步，中央氣象局23日深夜11時30分持續發布海上颱風警報，預報中心課長林秉煜指出，台灣目前位在大低壓帶環境中，東邊是新生成的8號颱風「尼伯特」、西邊是減弱後的查帕卡，東方海面則是烟花，整夜到白天是颱風距離最近時候，24日上午北部沿海適逢大潮，沿海低窪地區慎防積淹水。

即／5天內狂生3颱！8號尼伯特生成

即／5天內狂生3颱！8號尼伯特生成

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

鄭州OL指揮地鐵乘客自救　卻永遠留在車廂

哈薩克美女掌旗太正了！網呼天使下凡

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

莫德納第二劑是魔王！網紅曝副作用…1招降痛感

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面