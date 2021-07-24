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烏日偵查隊長被爆逼信教捐款　他反擊：不滿考績差亂檢舉

▲▼烏日警分局一名偵查佐爆料，偵查隊長強迫信教捐善款，不但有資深小隊長反擊是胡亂檢舉。（圖／翻自靠北警察臉書）

▲▼烏日警分局一名偵查佐爆料，偵查隊長強迫信教捐善款，但有資深小隊長反擊是亂檢舉。（圖／翻自靠北警察臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日警分局一名偵查佐在「靠北警察」臉書爆料，指控偵查隊長在家開佛堂，常帶同事去聽課，還要求以「功德款」等名義捐獻，如果不從，不但不給考績，還會報調，搞得人心惶惶；1名任職近20年的小隊長為此打抱不平，該人負責內勤業務表現平平，不滿去年考績乙等才挾怨報復，2、3個月前在自己臉書PO文無效後，才改公開上網，此舉胡亂檢舉，只會破壞警察形象。

▲▼烏日警分局一名偵查佐爆料，偵查隊長強迫信教捐善款，不但有資深小隊長反擊是胡亂檢舉。（圖／翻自靠北警察臉書）

烏日警分局偵查隊一名偵查佐在「靠北警察」臉書爆料，偵查隊長在正職以外，還在家開設佛堂，兼任「講師」，常常邀約隊上同仁假日去吃平安齋、聽課。吃一吃聽一聽，就以「功德款」、「善書費」等名義要同仁捐獻錢財，久而久之，大家也都知道他的套路，能閃就閃，但狀況非但沒有改善還變本加厲，還要求同仁拉親戚朋友一同前來「求道」；曾經有同事假託身上沒帶錢委婉推辭，隊長還當場要他向其他同事借錢來捐。

▲▼烏日警分局一名偵查佐爆料，偵查隊長強迫信教捐善款，不但有資深小隊長反擊是胡亂檢舉。（圖／翻自靠北警察臉書）

該名偵查佐還說，有定期跟隊長一起去「拜拜」的人，都可以有輕鬆業務辦，年底考績也有保證；反之，就把你的工作表現貼標籤，不給考績，甚至把你報調，搞得整個隊上人心惶惶，曾經隊上有同事看不慣，檢具事證向分局長和督察組反應，結果是個人「宗教自由」不予置評，然後就沒有然後了，他很好奇，這樣到底有沒有違反廉政倫理規範的問題？沒有的話他也要去考官校開佛堂了。

1名資深的小隊長表示，爆料內容都不是事實，該名偵查佐負責內勤業務，本來績效就不多，平日表現平平，加上每個單位的考績人數都有設一定比例，去年被打乙等後懷恨在心，2、3個月前先是在自己臉書發洩不滿，內部得知後主動啟動調查，後來查無實據結案，該人於是改PO上「靠北警察」，希望引起更大討論聲浪。

小隊長說，隊長長期茹素很少應酬，是難得的好長官，隊長是會找人去聽課，但信不信教在於自己，怎麼可能強迫？至於功德款一事，隊長也有自己人脈，需要到找同事每人捐個200、300元嗎？而且功德款也並非落入私人口袋。

況且打考績並非一人說了算，如果績效不達標，硬要打甲等，其他人會信服嗎？如此挾怨報復，無濟於事，只會破壞警察形象罷了。

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