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社會 社會焦點 保障人權

檢舉達人吃官司氣噗噗　PO違停車嗆警「爛成這樣」反遭圍剿

▲▼違停。（圖／翻攝自臉書《靠北警察》）

▲檢舉達人拍下違停轎車，PO上臉書抨擊員警，「該圖車輛違停紅線上，無任何開單跡象！？你們爛成這樣的嗎？」。（圖／翻攝自臉書《靠北警察》）

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一輛轎車停在1日深夜12點多停在金城路二段的紅線上，檢舉達人看到，拍下照片PO上臉書《靠北警察》批評清水派出所的員警打混不做事，但網友看到貼文更火，有種去派出所講，不用在這邊可憐PO廢文！土城警方回應，該車凌晨停在該處未影響交通，依法得以勸導為主，免予舉發。

原PO說，「真的氣到不行耶。你們之前當警察的熱忱呢？我為了檢舉違規停車吃上官司，結果呢？你們警察給我什麼回報？現在疫情期間那些買東西吃的、亂停，我睜一隻眼不檢舉他們。但是你起碼半夜紅線要清0吧？你們說穿就是想輕鬆上班」。

▲▼違停。（圖／翻攝自臉書《靠北警察》）

▲網友抨擊原PO，「我覺得你比他們更混，放個照片轉正很難嗎？」。（圖／翻攝自臉書《靠北警察》）

原PO還說，「檢舉車輛又沒錢還有人肯熱心檢舉，你們就領薪水每天怨自己勤務多？勤務多錢不多嗎？連違規都懶得開單了是不是？督察組跟你們狼狽為奸。該圖車輛違停紅線上，無任何開單跡象！？你們爛成這樣的嗎？」

防疫期間警方已經很辛苦，還被檢舉達人PO文「檢討」，網友火大砲轟，「好了啦，有種去派出所講，不用在這邊可憐PO廢文」、「你檢舉違規停車還想要有回報喔？」、「結果你也只敢半夜跑出來偷拍而已」、「不爽就去考警專啊！」、「半夜出什麼門，吃飽太閒檢什麼舉，看不順眼去考警察考上再說啊！」

土城警分局表示，根據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第6款規定，深夜時段（半夜12點至清晨6時）停車，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導。該車已符合勸導規定時段且影像中並無妨礙車輛通行情形，本分局員警依法令規定未予舉發並無違誤。

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