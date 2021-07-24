水域演練「打撈型遺體袋」　模擬救溺超逼真

▲新港分隊執行複合式水域演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

颱風伴隨豪大雨，常造成消防人員疲於奔命，為因應颱風及COVID-19疫情期間執行水域搶救時兼顧防疫作為，嘉義縣消防局新港分隊日前於大潭池辦理颱風、防疫期間的複合式水域演練。

新港分隊轄內涵蓋北港溪、朴子溪、嘉南大圳等流域，水域救援案件109年1件，110年3件，消防人員計7人，義消1人於颱風及疫情期間，為提昇加強水域災害搶救及應變能力，特別實施水域搶救訓練。內容包含水上救生、潛水救援、急流救援、救生器材操作等訓練，藉以強化水域救生能力。

過程也演練「水域遺體處理」流程，消防人員自製救溺假人，在水中載浮載沉相當逼真。消防人員頂著高溫穿著水上救生裝備，並穿戴防護隔離衣等各項防護裝備，於船艇側邊將大體移入「打撈型遺體袋」，利用浮力緩緩曳引至岸邊，再依照傳染病防治法移入警察人員或殯葬人員準備之第二層屍袋內，完成整個救援勤務。

▲新港分隊水域演練近行救溺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新港分隊分隊長黃昭勝表示，水域救援勤務因無法事先確知溺者身分及狀況，故須將所有案件視為疑似有傳染病患者，以較安全的方式執行救援，降低所有直接碰觸遺體之可能性，以保護救災人員之安全。

並提及另世界強降雨水災頻傳，在此提醒水災危險潛勢地區內居民保全對象，特別是需護送之弱勢族群（如長期病患、獨居老人等），應事先進行疏散撤離，自住處平面疏散撤離至指定安全避難所、親友家，或垂直疏散至自家或同樓層2樓以上之安全處所。

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