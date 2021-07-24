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烟花夜襲！山區累積雨量達170毫米　北市：災情95件無重大意外

▲▼天氣 颱風 烟花 風雨 間歇大雨 行人撐傘 機車騎士。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中颱烟花為北部帶來豪大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今日清晨到上午為中度颱風烟花距離台灣最近的時刻，北市山區從凌晨0點至凌晨6點已降下170毫米雨量，水利署在24日6時30分左右一度將北投、士林列為一級淹水警戒，但因強降雨時間未持續太久，隨即解除警戒。

北市災害防救辦公室表示，由於烟花颱風正加速通過東北部海面，如之前預估，臺北市降雨熱區主要是陽明山區，受到外圍環流影響，過去24小時山區最大累積雨量落於士林擎天崗站(194.5毫米)，平地部分則為福德站(111.5毫米)。

北台灣部分地區累積雨量已達大豪雨等級，北市從23日深夜到今(24)日清晨雨勢變大，降雨熱區落在陽明山區，最大時雨量出現在北投小油坑(63毫米/小時)，平地部分則為福德站(靠士林福林橋，54毫米/小時)。因強降雨時間未持續太久，並未造成嚴重災情。

北市災害防救辦公室指出，臺北市烟花颱風災害應變中心開設至今共受理災情95件，主要為路樹傾倒60件及零星停電等災情，並未發生重大災情，預測今凌晨至上午期間仍有持續性降雨發生，午後雨勢將逐漸趨緩。

北市災害防救辦公室表示，臺北市烟花颱風災害應變中心自21日22時開設迄今(24日7時)已逾57小時。期間共計召開1次災前整備會議、1次工作會報、1次疏散門關閉研商會議及2次氣象局視訊會議，受理災情95件，主要為路樹傾倒60件及零星停電等災情，並未發生重大災情。

不過颱風將於午後逐漸遠離，北部、東北部雨勢趨緩，中央氣象局預計在上午11:30解除海上颱風警報，北市災害防救辦公室表示，今天上半天還是會有局部較大雨勢出現，呼籲低窪地區以及假日要外出的民眾還是要特別小心，注意安全。

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