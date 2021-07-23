快訊／北市不開放餐廳內用　柯文哲：雙北仍有潛藏感染源

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院23日宣布，自27日起防疫警戒降級為二級警戒。針對北市餐廳是否開放內用，台北市長柯文哲說，知道大家殷切期盼解封，但群聚吃飯還是擺最後，雙北是首都生活圈，所以還是要同步，至於其他的部分，7月27日起，狗狗公園開放，7月31日建國花市、玉市以及藝文特區開放。

中央宣布全國降為2級警戒，原則上大部分還是按照中央規定，今天中午跟侯市長討論，雙北社區還是有潛伏感染例，如果一下子突然放開，幾乎都會再次爆發感染。

柯文哲說，他知道大家殷切期盼解封，但群聚吃飯還是擺最後。不過其他的部分可先行，所以7月27日起，狗狗公園開放，7月31日建國花市、玉市以及藝文特區開放。至於動物園、圖書館、天文館、兒童新樂園等，則要等到8月1日再開放。

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增24例新冠肺炎確診病例，分別為23例本土、1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例。

行政院23日上午召開擴大防疫會議。指揮官陳時中報告近來疫情發展，並由各部會報告各項防疫指引規劃以及昨日與各縣市防疫會議後的相關修正意見。根據指揮中心的防疫規劃，行政院長蘇貞昌裁示，全國疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

▲全國疫情三級警戒將告段落，中央宣布7月27日至8月9日降到二級警戒。（圖／記者李毓康攝）