日網挺台灣「進場彈幕」刷一片加油❤　中國卻狂被嗆：萬惡之源

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運23日舉辦開幕典禮，在出場順序上，台灣被安排在「た（ta）」序列進場，而非Chinese Taipei的「ち（chi）」，ＮHK電視台在介紹進場，甚至直接說出「台湾です」，再度展現台日友好，此外，台灣與中國選手進場時，日本網友的反應截然不同，彈幕上的留言引起一陣討論。

日本網友「nutsuhe」在推特發文，透過影音網站「ニコニコ（Niconico）」觀看奧運直播，發現彈幕的內容「很精彩」，並貼出截圖畫面，當台灣出場時，日本網友發出的彈幕都是正面、替我國加油鼓勵的詞語「歡迎台灣，友好」、「台灣加油」等。然而，中國隊入場時，彈幕則是各種負面的內容，「萬惡之源」、「新冠發源地」、「天安門」等針對性詞語。

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▲東奧開幕式，中華隊進場。（圖／體育署提供）

▲網友們全笑了。（圖／翻攝自PTT）

有網友以「日本niconico彈幕，歡迎台灣隊厭惡中國隊」為題，將該消息轉發到PTT上，引起一陣討論，「快笑死，中國到處惹人嫌」、「天安門都出現了」、「台日真溫馨」、「如果這次有開放觀眾，中國入場大概被噓爆」、「日本鄉民日常」、「日本被中國傳過來的疫情害的損失慘重」、「日本鄉民有夠派」、「台日真的很友好，連敵人都一致」。

中華隊代表團按照拼音，原本是在第105順位，最後改至第104順位原因揭曉，是按照台灣的「た（ta）」，而不是中華台北的「ち（chi）」，除了NHK轉播時，女主播和久田麻由子播以「台灣」之名稱呼，更有網友發現，在東京鐵塔上出現「台灣國旗」，讓不少人看了直呼好感動。