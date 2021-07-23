公司徵不到業務！職缺改「助理」秒收200履歷　他傻眼：為什麼？

▲原PO疑惑，為何換個職稱、降低薪資待遇，反而有更多人想面試？（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

網路徵才「職稱」大有學問？一名網友透露，他朋友的公司近日徵求業務，但開缺好幾週都乏人問津。沒想到，後來職缺改成「業務助理」，短短幾天竟湧入超過200封求職信，如此天壤之別，讓他感到不解，忍不住發文請益，結果釣出許多過來人解答，推測關鍵原因應該是「求職心理」。

原PO以「台灣人為什麼這麼喜歡當助理」為題，在PTT發文詢問，內容談到朋友的公司在人力銀行網站刊登職缺，想徵求一位「業務」，但好幾週過去，來投履歷的不到10人。

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後來，人資把應徵職缺改成「業務助理」，薪資待遇從原先「4萬以上」改成「3萬5千元」，不料短短3天就收到超過200封求職信。

原PO聽完感到不可思議，百思不得其解，因此發文詢問大家「為什麼這麼多人喜歡當助理？」

許多網友看完紛紛回應，「助理沒責任呀」、「對自己能力沒有信心+怕擔責任」、「少五千不用負責任，很好啊」、「要檢討的是為什麼責任制才40K」、「輕鬆沒責任」、「很多人求職已經習慣從助理開始找」、「業務40K業助35K，秒選業助吧？」

不過，也有人點破關鍵，「可以準時上下班，不用理會慣老闆的拗」、「阿就沒經驗啊，不然除了助理還能當什麼」、「因為業務助理的專業能力大多人都可以勝任，但業務就不是了」、「業助不用扛業績，但業務要扛呀，還是貴公司把這兩種職位混為一談？」

另外，還有不少網友分享類似經驗，「醫院104徵人一堆3萬多職缺沒人應徵，2萬多的助理反而幾十個人搶」、「我們也是，掛專員32K，兩週應徵人數小於10。人資小姐靈機一動，改成助理26K，不用一週破30人應徵，還很多碩士女」。