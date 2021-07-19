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自肥？員林市代會「其他議事運作費」追加到200萬惹議

記者唐詠絮／彰化報導

員林市代會召開臨時會，因一筆「其他議事運作費」從120萬追加到200萬元，是要用來平日紅白帖、及民間社團的贈禮，聚餐及參訪等費用，有部分代表質疑這是在「自肥」，疫情三級警戒至今經濟蕭條，為何不把這筆錢拿來救急紓困，卻將人民納稅錢全用在吃吃喝喝，雖然三讀通過，仍有多名代表不願附議。

▲員林市民代表會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市民代表會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市民代表會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲市代會三讀通過「其他議事運作費」。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

這筆「其他議事運作費」，往年都不超過80萬，去年已經調高到120萬元，今年又要追加到200萬，經費用到年底，有一名員林市民代表指出，疫情嚴峻下，即使微解封，餐廳也不能用餐，社團也還沒運作，也不能群聚，就算9月份警戒解除，也是有限度的開放，搞不懂是要如何參訪？這根本就是變相的「自肥」。

▲員林市民代表會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市代會召開臨時會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

市代會今天對外說明，這筆預算是「其他議事運作費」，不是外傳的全放入主席口袋「特支費」；尚未升市時編列40萬、去年80萬，今年依照員林市12萬餘萬人口編列100萬，但仍然不夠，以往甚麼經費都由主席代墊，後來參考其他市代會編列，依規定追加到200萬，用在代表會喜喪事及餽贈、參訪等經費運用，絕對不是給代表個人。

▲員林市民代表會。（圖／記者唐詠絮攝）

今(19)日市代會為這筆「其他議事運作費」三讀表決，現場19名市代中有多名代表不願附議，其他全舉手通過，送交縣府審查。

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