上課偷炒股！10歲小學生拿爸爸「25萬操盤」　2年翻10倍

▲12歲國一生從小買賣股票，拿100萬賺到1000萬。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

日本一名12歲國一男童Haru（化名）就讀小學5年級（10歲）時，拿著父親給予的100萬日元（約25萬元新台幣）開始學習「交易股票」，結果他在小學畢業前，成功讓100萬元本金，翻10倍變成了1000萬日元，儘管使用了課堂時間關注股市，他的課業成績仍保持在全年級前5名，並沒有為了炒股放棄學業。

根據日本《週刊文春》報導，Haru就讀小學5年級（10歲）時，拿著父親給予的100萬日元學習交易股票，開始每天早上5點起床，用手機粗略檢視股市，課間休息、午餐與下課回家後也都會關注，甚至直接在上課時偷看。他說「我所屬排球部、學生會、補習班活動都很忙，維持這種生活很艱難，但是日子很充實。」

Haru透露，他曾經當過學生會主席，班上及社團有許多朋友，對於學校、班級的生活感到快樂且有歸屬感，只是身旁沒有同儕跟自己一樣會買賣股票。他表示，他對投資一直很有興趣，認為研究股市和上學相同，所以花了很多時間閱讀理財書籍，首次購買股票時，5分鐘後就沖賣，讓他印象深刻。

儘管他花了大量時間、精力在關注、交易股票，他的課業成績仍保持在全年級前5名，現在每天大約只會睡4個多小時，空閒時就會看投資相關的書籍，目前計畫高中畢業後前往美國留學，考加州大學洛杉磯分校或麻省理工學院，若選擇日本的大學，則希望能考上京都大學或東京大學，攻讀金融相關科系。

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