曾喊「殯儀館很穢氣」！大老闆慘變接體員　1張照警世：全家哭死

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近幾年股市正熱，有人因此致富，但也有受災戶慘遭割韭菜，甚至搞到傾家蕩產。「PTT媽佛版」紅人大師兄就分享，有位前輩曾是大老闆，因老婆玩股票賠光身家，讓原本清閒的他，被迫當接體員賺錢，身體也積累一堆毛病。

從事殯葬業的大師兄深夜在臉書寫道，「老學長曾經是個老闆，卻因為股票，現在在這邊上班。他常常笑著跟我說，要是她老婆沒玩股票，他現在也是蹺著二郎腿，天天被人抬來抬去，根本不用上班。」

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老學長透露，他之前在玩扶輪社時，經常跟別人說「醫院跟殯儀館這兩個地方不要去，很穢氣！」沒想到，如今不僅在火葬場上班，身體也一堆病，休假就是忙著到醫院回診。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

有一回，老學長和他閒聊，討論未來離開人世後，告別式要放什麼樣的照片，會讓子女一看就掉淚，「是風光一時的我，還是現在體弱多病又落魄的我呢？」最後更傳了幾張讓大師兄挑選。

看著對方傳來的照片，大師兄搖搖頭，並主動找了一張股票走勢圖。而這張圖也戳中老學長痛點，直呼「X真的放這張，我全家會哭死呀！」

勸世文讓眾人心有戚戚焉，紛紛回應「我也買過，心中永遠的痛」、「像心電圖～無力回天」、「融資追底，就容易這樣啊」、「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」、「這幾天航海王變海賊王，像海盜船讓我們搖盪到快不行了」、「笑著笑著就哭了」。