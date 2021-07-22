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臉書PO文罵民進黨炒高端股　被控造謠送辦！法官這理由還他公道

▲▼台北股市大盤跌 高端疫苗漲停鎖死。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高端疫苗昨（21）日早盤再拉第二根漲停，來到308.5元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

吳姓男子在高端疫苗解盲前夕，到Facebook轉貼資訊罵「這個民進黨政府到底可以多腐敗」，財政部、金管會澄清控吳男造謠，警方依散播假訊息移送。法官則認為，吳男已經盡查證義務，隔天就將文章刪除，無造謠惡意裁定不罰。

根據判決書內容，吳男6月1日登入臉書帳號「蔡保國」，將「玩股網」統計的八大公股銀行買賣超排行轉發，大罵「八大公股銀行買高端、龍巖？這個民進黨政府到底可以多腐敗」及「為什麼動用八大公股銀行買高端跟龍巖？民進黨真的很扯！」

財政部、金管會隨後澄清指出，買賣超數字是受託客戶交易行為，非公銀投資，吳男隔天就將文章刪除，但仍被控造謠政府炒作高端股票被警方移送，面臨拘役3天或3萬元以下罰鍰。

吳男表示，「我不是沒有查證，以我能力可以查證到的就是靠八大公股行庫買超排行榜得到資訊，該網站也無法給民眾查詢到確實的買家」，「公股買超高端疫苗這是事實，財政部都沒有出來解釋，一般民眾也不會知道，而且我在得到財政部澄清新聞後也刪文了，避免網友誤傳」。

鳳山簡易庭認為，「玩股網」資訊來自證交所、櫃買中心、期交所等，成立10年以來每天有上萬人使用，網站訊息足以讓民眾合理信賴，而吳男非新聞媒體或銀行券商等人員，查證能力有限，自然無法區分是受客戶委託還是銀行自營買賣，已經盡其查證義務，而且在財政部澄清後就刪文，公股有無購買特定股票也是可受公評的事，裁定不罰。

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