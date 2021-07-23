故宮727「5大防疫措施」　開放團體活動室內50人、室外100人

▲故宮博物院7/27採最新防疫措施。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

疫情警戒7/27起降為二級，國立故宮博物院南北院依相關指引，27日起更新防疫措施，包括控制總容留人數、展館皆實施單一出入口，也開放團體活動以「室內50人、室外100人」名額為限，但所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置仍暫停使用。另，陳列室外公共空間開放飲用自備水，可暫時脫下口罩飲用自備瓶裝水。

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▲故宮實施總量管制及單一出入口措施。（圖／記者姜國輝攝）

故宮5大防疫措施：

1、實施總量管制及單一出入口措施：依指揮中心室內空間每人至少2.25平方米的活動空間計算容留人數，故宮南北院全時段進行總量管制。若現場超過容留人數上限，請民眾在服務人員引導下稍候入場。展館皆實施單一出入口，引導觀眾動線分流。

2、各項推廣活動採預約制：室內與戶外集會型教推活動，包括研討會、演講、表演活動等，以室內50人、室外100人的名額為限，全面實施預約制，請民眾先到官網報名系統預約報名參加。

3、暫停接觸式裝置及關閉部分空間及服務：故宮北院兒藝中心、第二展覽區（故宮魔幻山水歷險特展）、南院兒創中心維持關閉，並暫停團體、專人導覽及語音導覽機租用，另飲水機、充電站，及所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置仍暫停使用。

4、陳列室外公共空間開放飲用自備水：為維護文物安全，陳列室內不開放飲水。民眾在陳列室外飲水區或座椅區，可暫時脫下口罩飲用自備瓶裝水。請民眾注意在與其他人保持社交距離時再脫下口罩飲水，以保護自己與他人安全。

5、持續加強環境消毒：維持高頻率環境清潔消毒，展場每2小時清潔消毒1次，並針對展場、公共空間及扶手、電梯按鈕、門把、廁所等經常觸摸處持續加強消毒。

▲故宮呼籲民眾全程保持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離。（圖／記者姜國輝攝）

故宮表示，疫情警戒二級期間，南北院仍維持實聯制、人數總量管制、單一出入參觀動線、體溫量測、環境消毒等防疫措施，提醒民眾除了飲水外，參觀時皆需佩戴口罩，並全程保持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離。

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