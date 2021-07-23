重砲反擊！泰豐告大股東南港輪胎背信：退出反傾銷調查害受創

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大亂鬥

▲泰豐輪胎不滿南港高層退出美國反傾銷調查，於23日自訴提告背信（圖／記者羅志華翻攝）

 ▲泰豐不滿南港輪胎高層退出美國反傾銷調查，於23日委請律師提告背信（圖／記者羅志華翻攝）  

記者羅志華 / 台北報導

日前南港輪胎副董座趙國帥，因中壢土地處置爭議，對泰豐董座馬述健提告背信罪後，泰豐輪胎也於23日委請律師自訴提告，主張南港身為泰豐的董事，卻在美國商務調查反傾銷時，主動通知對方退出調查，導致南港遭課反傾銷稅高達101.84%，泰豐也受牽連，遭課84.75%，控訴南港輪胎趙國帥、張昌平、林學圃燈高層，涉嫌特別背信罪。

南港與泰豐因中壢土地處置鬧翻，趙國帥日前控訴，泰豐疑似打算賤售中壢土地、涉嫌圖利，認為不但土地尚未重整完成，且在疫情期間、不動產市場急凍下，選擇處置的時機也不恰當，另外，泰豐也即將在10月召開臨時董事會，現任泰豐董座馬述健在可能交出經營權下，先一步於董事會決議處分土地，整個過程堪比「大同之亂」。

面對這樣的訴訟攻防，泰豐沒打算乖乖挨打，追溯南港3月間「悍然退出反傾銷稅率調查」的決定，最終導致南港、泰豐都被課以極高的稅率，而南港自己可透過大陸子公司外銷美國，以躲避重稅，出口美國達8成、卻又沒管道的泰豐，只能默默承擔，主張南港高層未與泰豐討論便擅自作主，嚴重損害泰豐利益，委請律師自訴提告特別背信罪。

 我沒有遲到，是時間遲到了！ 

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