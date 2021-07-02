趙國帥質疑泰豐賣地利益輸送　股臨會前提告董座馬述健背信

記者羅志華／台北報導

泰豐輪胎董事會決議處分中壢廠，但兩家仲介估價落差極大，世邦魏理仕估值62億元，另家仲量聯行估值高達121億元，不料董事會竟選擇由世邦魏理仕處理，南港輪胎公司副董事長趙國帥於2日，代表過半的泰豐股東，到北檢提告泰豐董事長馬述健涉嫌背信，而股東們也已聯署，將於10月召開股東臨時會改選董事。

▲南港輪胎副董趙國帥，質疑泰豐處分中壢土地過程有利益輸送，7/2至北檢提告董座馬述健涉嫌背信。（圖／記者羅志華攝）

趙國帥表示，泰豐將於10月中旬召開股東臨時會，現任董座馬述健可能交出經營權，卻選在疫情嚴重、房市急凍下，在董事會決議處分重大資產，質疑其中有利益輸送，提告請檢調查明；另名股東林朝鑫出席力挺，痛斥小股東遭董事會宰割，呼籲未反對資產處分的3位獨董應審慎思考。

趙國帥指出，除了處分時機不對外，在本件泰豐中壢廠及周邊土地中，在桃園市政府的都市計畫下，也有部分尚未重整完成，無論在處分時機、程序上，都有不合理之處，直批此決議跟「大同之亂」有得比。

泰豐在趙國帥提告後反擊，表示因南港輪胎受美國反傾銷課重稅，連帶使泰豐營運大受影響，所以公司才會在6月間決議關廠、資遣員工、處分土地，一切過程皆合法，將對趙國帥追究誣告、妨害商業信用及名譽等罪責。

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