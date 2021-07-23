全國警戒降二級　蔡英文最新發聲「疫情隨時變化，不能鬆懈」

▲總統蔡英文強調警戒降級、防疫不降。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者呂晏慈／台北報導

行政院23日宣布，7月27日起全國調降為二級警戒。總統蔡英文23日下午表示，感謝國人兩個多月以來配合防疫措施，未來請大家一樣要落實防疫，繼續維持戴口罩、簡訊實聯制、保持社交距離等措施，避免因為一時鬆散疫情又發生變化。

蔡英文透過臉書發文指出，經過中央流行疫情指揮中心專業評估、地方政府共同討論後，從7月27日開始，疫情三級警戒將調降至二級，指揮中心也已經公布最新的防疫指引。

蔡英文說，能夠調降為二級警戒，要謝謝兩個多月來，每一個人對防疫措施的配合。不過，她也要提醒大家，疫情隨時可能發生變化，許多國家都有過一時鬆懈後，疫情又快速爆發的慘痛經驗，再加上Delta變種病毒正在國際上快速傳播中，千萬不能輕忽。



蔡英文強調，還是要拜託大家，警戒降級，防疫不降！所有開放的場所、空間，請繼續維持戴口罩、簡訊實聯制、保持社交距離等措施，也請幫忙提醒身邊的親朋好友。在逐漸找回日常生活節奏的同時，國人一定要繼續牢牢守住疫情防線，不要讓過去兩個多月的辛苦和努力白費了。

▼降二級鬆綁行業。（圖／ETtoday，下同）



▼警戒調降二級，藝文解封措施一次看。（圖／文化部，下同）