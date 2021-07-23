快訊／蔡英文替東奧選手打氣IG留言曝光　戴資穎親回「謝謝總統」

▲總統蔡英文透過IG帳號，逐一分享奧運選手的資訊，甚至留言打氣。（圖／蔡英文IG）



記者陶本和／台北報導

羽球球后戴資穎等國手日前出征東京奧運時，因搭乘經濟艙，把商務艙留給隨行官員，引起國內譁然。不過，各路好手即將迎戰體育最高殿堂，近日展開最後訓練，總統蔡英文也透過推特，逐一分享每一位即將上場的選手資訊，更親自留言打氣，而其中戴資穎也有回覆總統。

戴資穎等國手日前出發東京奧運時，選手被安排搭乘經濟艙，而把商務艙留給隨行官員，這與過去蔡英文宣告的體育改革中，讓選手能搭商務艙的承諾與初衷背道而馳，不僅掀起國內反彈，蔡英文、行政院長蘇貞昌也都跳出來道歉，並承諾進行檢討。

在經濟艙風波之後，選手依然要專注於接下來的奧運賽事，近期抵達東京後，也逐步展開最後的訓練。戴資穎在23日時透過IG帳號，分享與羽球男單王子維訓練對打的影片，並寫下「今天來點子維的尖叫聲」。

特別的是，蔡英文也透過IG帳號在戴資穎的貼文下留言表示，看到大家訓練的畫面，所有台灣人都很熱血，「加油，期待看到你們精彩的比賽！」而戴資穎也回覆蔡英文，「謝謝總統，我們一定會加油的」。

除此之外，蔡英文也透過IG限時動態的功能，逐一分享中華隊選手的資訊，同時也替他們加油，包括游泳選手王冠閎、體操李智凱、輕艇張筑涵、網球盧彥勳、游泳黃渼茜、游泳王星皓、划船黃義婷。

在羽球方面，蔡英文除了在戴資穎的貼文下留言打氣外，她也在王齊麟的貼文下留言表示，「齊麟，保持平常心，上了場就是全力拚，加油」，而王齊麟也回覆，「謝謝總統的鼓勵」。

▼總統蔡英文透過IG帳號，逐一分享奧運選手的資訊，甚至留言打氣。（圖／蔡英文IG）

