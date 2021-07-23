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沙嗲烤雞飯糰、濃咖哩雞飯通通有！人氣夯店「MAMAK檔」超商吃得到

▲▼全家推MAMAK檔南洋料理鮮食。（圖／業者提供）

▲超商吃得到MAMAK檔南洋料理鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

防疫期間也要大嗑餐廳級美食！台北東區超夯排隊名店「MAMAK檔星馬料理」超商就吃得到了，選用道地的東南亞特色醬料「沙嗲醬」、「南洋咖哩」打造3款聯名鮮食，包括飯糰、握沙拉、咖哩飯等，首推這款濃咖哩雞飯，可是叻沙醬搭配椰漿飯的罪惡組合，即日起正式開吃。

▲▼全家推MAMAK檔南洋料理鮮食。（圖／業者提供）

▲MAMAK檔南洋料理鮮食3款聯名鮮食全家開賣。

「全家 X MAMAK檔」聯手打造3款聯名鮮食，就是要滿足民眾無法出國又想隨時吃到道地南洋料理的心，其中，早餐推薦這款「大口沙嗲烤雞飯糰」，選用香茅拌炒洋蔥絲後搭配咖哩醃漬烤雞腿排，最後淋上帶有濃郁花生味的沙嗲醬汁，每一口都好吃到不行，再來是正餐首選「南洋風味濃咖哩雞飯」，是正宗叻沙醬搭配椰漿飯的濃郁組合，最後的「咖哩鷹嘴豆泥雞肉握沙拉」則是選擇印度咖哩與鷹嘴豆泥、雞肉片、3種蔬菜捲入墨西哥餅皮，口感微辣開胃，即日起於全家各門市登場。

▲▼7-11鰻魚季新品。（圖／7-11提供）

▲首推豪邁鋪上滿滿鰻魚的「蒲燒鰻御膳」鮮食。

另，7-11近日則強打「鰻魚季」一口氣推出4款鰻魚系列鮮食，首推大這款「蒲燒鰻御膳」，飯上鋪滿份量十足的鰻魚，搭配滑順綿密的歐姆蛋及和風蘿蔔乾，充滿日式洋食風味，另一款「御選蒲燒鰻飯糰」則採用米粒飽滿的台南11號稻米及台梗9號米製成拌飯，搭配鮮美鰻魚，每一口都超罪惡。

還有冷藏調理菜「蒲燒鰻」，選用輸日高等級在地鰻魚搭配日本製蒲燒醬，微波後就可開吃，還有只需要隔水或是微波加熱的整尾「日式蒲燒鰻魚」，使用4道醬烤工序，鰻魚肉質細膩、入口即化，趕緊衝小7吃。

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