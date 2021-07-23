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白河警展開「閃亮護老」　用愛全力守護長者行車安全

▲台南市警白河分局展開「閃亮護老」勤務，主動幫長者黏貼反光條，用愛全力守護長者行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局展開「閃亮護老」勤務，主動幫長者黏貼反光條，用愛全力守護長者行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局員警日前夜間巡邏時，發現1名91歲徐姓老翁常於夜晚騎乘自行車撿拾資源回收物，又因其車上無任何反光裝置，未能讓用路人清楚察覺而保持安全距離致險象環生，白河所員警見狀，立即主動關懷協助老翁在車上黏貼反光條，員警的關心讓老翁感動道謝，也獲家屬來電肯定讚許。

▲台南市警白河分局展開「閃亮護老」勤務，主動幫長者黏貼反光條，用愛全力守護長者行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局展開「閃亮護老」勤務，主動幫長者黏貼反光條，用愛全力守護長者行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局轄區長者居多，其平日外出最主要的代步自行車常因老舊而無任何反光設備，加上長者反應較慢，以致長者們自行車交通事故也時常發生。統計今年轄區330件A2類交通事故中，自行車類之受傷事故計有23件，其中有12件為65歲以上長者。經瞭解發生事故之車輛多欠缺明顯反光設備，以使天色昏暗時易發生交通事故。

▲台南市警白河分局展開「閃亮護老」勤務，主動幫長者黏貼反光條，用愛全力守護長者行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局展開「閃亮護老」勤務，主動幫長者黏貼反光條，用愛全力守護長者行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局對此，除持續長者們的守法觀念及路口禮讓之宣導及執法；近期於疫情適度鬆綁，許多長者也陸續外出之際，全面針對道路上的長者自行車推動「閃亮護老」工作，由執勤員警隨身攜帶反光條，如有發現長者自行車欠缺反光設備者，馬上就長者車輛前後明顯處黏貼反光條，善用反光條之黏貼方便迅速、耐用、反光效果佳等優點，廣為轄區長者現地服務，並在裝設的過程，逐一叮嚀提醒長者行車安全觀念，熱忱的護老活動也獲得長者們熱烈迴響，達到行車安全宣導之目標。

▲台南市警白河分局展開「閃亮護老」勤務，主動幫長者黏貼反光條，用愛全力守護長者行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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