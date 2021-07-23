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金牌台啤奧運期間限定包裝「拿金牌了啦！」為台灣選手集氣

▲▼ 台啤 。（圖／品牌提供）

▲東京奧運盛大開幕，金牌台灣啤酒推出第二款金牌奧運應援罐祝福台灣囡仔拿金牌了啦！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

東京奧運7/23(五)終於盛大開幕！受疫情影響本屆成為史上首度延期的奧運會，對於選手來說就像一場漫長的延長賽，各種不確定性與壓力指數爆棚。如今中華隊選手挺過漫長的等待與訓練，順利取得多項賽事資格，並充分調整身心狀態、蓄勢待發準備為台灣爭取最高榮耀，而金牌台灣啤酒特別推出第二款金牌東京奧運應援罐搭配奪金濾鏡，號召國人一起為台灣囡仔加油打氣，滿載「台灣難波萬」(NO.1)的無敵氣場，祝福這群台灣囡仔比賽順利！

▲▼ 台啤 。（圖／品牌提供）

▲本屆東京奧運是最多中華隊選手取得奧運資格的一屆，一起鼓勵他們取得好成績。

本次東京奧運是史上最多中華隊選手取得奧運資格的一屆，一共正式取得18個運動種類68席參賽資格，從桌球、羽球、射箭、射擊、拳擊、競技體操、游泳、田徑、自由車、馬術、划船、輕艇激流，以及實力堅強的舉重、跆拳道、空手道等，涵蓋的競技種類之廣且陣容龐大，幾乎可說是台灣史上最華麗堅實的陣容。這群中華健兒挺過疫情輿論以及自主訓練的考驗，心理素質更上層樓，相信能在運動界最高殿堂大放異彩，為國爭光！身為東奧中華代表團官方合作夥伴，金牌台啤特別推出期間限定「金牌奧運應援罐」，以行動力號召國人一起為中華隊乾一杯！

這次金牌台啤特別以「喝金牌拿金牌」為概念，推出東京奧運限定瓶，一面是以金牌台啤綠為底色，俏皮寫上大大的「拿金牌了啦」，以簡單又有氣勢的口號，為中華隊選手強力集氣搏得好彩頭；另一面則將奧運配色「藍、黃、黑、綠、紅」化為可愛的三角旗簡約又有活力，鼓勵中華隊選手在賽事中發揮應有的實力，贏得好成績。

▲▼ 台啤 。（圖／品牌提供）

▲掃描東奧限定紀念瓶身QR code一起玩金牌了啦！

▲▼ 台啤 。（圖／品牌提供）

▲奪金濾鏡的應援頭帶與金牌搭配張嘴特效，玩完分享到IG限動有機會獲得精美好禮。

除了看賽事、喝金牌台啤鼓舞中華隊士氣，別忘了要一起「玩金牌了啦！」透過掃描應援罐身上QR CODE，進入IG濾鏡頁面後出現的應援頭帶及張嘴特效，搭配彷彿掛在胸前的金牌圖樣，能讓全台灣人一秒化身金牌應援團，用手中的金牌為台灣喝采！超抓耳的濾鏡配樂，正是金牌台啤與「美秀集團」聯手打造的東奧中華代表團的官方應援歌曲「金光閃閃」，讓大家一秒感染對本屆東京奧運的熱情與期待。

▲▼ 台啤 。（圖／品牌提供）

▲疫情期間在家觀看奧運賽事，一起為中華隊加油打氣。

疫情期間在家觀看奧運賽事，免不了要吃點零嘴、吃炸雞…順便乾一杯，為中華隊加油打氣！金牌台灣啤酒邀請大家一起觀賞奧運盛事挺中華隊，祝福選手拿金牌，這次特別推出的奪金濾鏡活動，只要於台啤粉專貼文下方留言處上傳濾鏡截圖或是分享於個人IG限時動態，就有機會得到精美好禮，同時吸引許多網紅參與的「金光閃閃應援團」閃閃舞應援活動仍在募集中，趕快拍下為中華隊加油的應援舞上傳，與金牌台啤攜手成為選手最堅強的後盾，期盼這群中華健兒們在台灣人民的集氣應援中，都能達到自己期望的成績並滿載而歸！

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