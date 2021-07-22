　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美副國務卿抵韓！會晤鄭義溶、獲文在寅接見：南韓是美國重要夥伴

▲▼美國副國務卿謝爾曼會晤南韓外交部長鄭義溶。（圖／達志影像）

▲美國副國務卿謝爾曼會晤南韓外交部長鄭義溶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）在結束訪日行程後飛抵南韓，今（22）日上午會晤南韓外交部長鄭義溶，重申確認美韓同盟的重要性，並針對北韓（朝鮮）無核化、韓半島（朝鮮半島）與印太區域情勢、緬甸問題等進行意見交換，之後前往青瓦台獲得南韓總統文在寅的接見。

根據《韓聯社》報導，謝爾曼22日上午10時前往位於首爾市鐘路區都染洞的外交部，與鄭義溶進行非對外公開的會談。南韓外交部表示，兩國針對5月美韓元首峰會的後續舉措、韓半島問題、區域與全球重要議題進行討論。

對於熟稔北韓核武議題的謝爾曼能夠就任美國副國務卿，鄭義溶抱持著樂觀的態度，盼韓美兩國能繼續維持緊密合作；謝爾曼則表示，她非常重視美韓同盟的發展，認為美韓同盟是維繫東北亞與印太地區和平、穩定、繁榮的核心軸，因此才決定啟程訪韓。

美韓兩國一致認為，為了將北韓成功拉上談判桌，以求達成完全的無核化與永久和平之目標，必須不斷透過外交與對話等手段，為此美韓兩國須繼續維持緊密的合作。

▲▼南韓總統文在寅22日在青瓦台接見美國副國務卿謝爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅22日在青瓦台接見美國副國務卿謝爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

結束外交部行程後，謝爾曼於該日上午11時35分抵達青瓦台，獲得文在寅接見。文在寅稱讚謝爾曼是「資深的辣手外交官」，深表對謝爾曼的期待。他表示，美國總統拜登上任前後屢次強調「美國的回歸」，如今從國務卿布林肯、副國務卿謝爾曼等優秀且出眾的名單來看，應該多添加一項「外交上的回歸」。

謝爾曼則對文在寅表示，期盼北韓能早日回復美國提出的對話請求，而在對北韓戰略與政策的制定上，則期盼能與南韓維持緊密溝通。她也表示，「造訪南韓，就好像來到第2個故鄉的感覺。南韓對美國而言，不僅是重要的夥伴，更是真正的全球夥伴。」

據悉，謝爾曼預計25至26日造訪中國，與北京當局針對北韓戰略與政策進行深度討論。

►美日韓副外長會談！重申維持「台海和平」：反對改變釣魚台現狀

最受歡迎香氛品牌！Jo Malone限量香氛禮盒組特價2299元

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
中信兄弟宣布解約萊福力！　加百利隨一軍
颱風在家門口！「暴雨熱區」出爐　北北基9縣市豪大雨特報
遭柯P轟沒貢獻　王必勝回應了！　「點名感謝這3個人」
快訊／高雄爆第3例莫德納猝死　70歲獨居婦陳屍家中
LIVE／北台灣「越晚雨越大」！龜速烟花最新路徑　氣象局說明
桃園確診男Ct值15到台中開房！　搭高鐵、去過誠品
輪流壓制性侵！她慘遭蹂躪5小時　2渣男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭博：印度新冠死亡數達500萬「比美國多2倍」！官方可能少統計90%

美副國務卿抵韓！會晤鄭義溶、獲文在寅接見：南韓是美國重要夥伴

東京狂增1979例確診！東奧開幕倒數1天　疫情「爆炸式失控」

路透：罕見的兩岸友好！　北京「間接感謝」蔡英文慰問河南洪災

又有國家元首遇刺！馬達加斯加總統險斃命　多名外籍人士落網

東奧爆91例組委會慌了！祭重罰：無故外出禁足14天　最重取消資格

美突破性感染劇增！佛奇建議已接種人士「1環境下還是要戴口罩」

剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

泰國首起混打後死亡！39歲女教師「接種科興＋AZ」...隔天發燒猝死

韓國驚現「UFO低空劃過」！男子目睹不明白光　農場監視器影像證實

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

彭博：印度新冠死亡數達500萬「比美國多2倍」！官方可能少統計90%

美副國務卿抵韓！會晤鄭義溶、獲文在寅接見：南韓是美國重要夥伴

東京狂增1979例確診！東奧開幕倒數1天　疫情「爆炸式失控」

路透：罕見的兩岸友好！　北京「間接感謝」蔡英文慰問河南洪災

又有國家元首遇刺！馬達加斯加總統險斃命　多名外籍人士落網

東奧爆91例組委會慌了！祭重罰：無故外出禁足14天　最重取消資格

美突破性感染劇增！佛奇建議已接種人士「1環境下還是要戴口罩」

剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

泰國首起混打後死亡！39歲女教師「接種科興＋AZ」...隔天發燒猝死

韓國驚現「UFO低空劃過」！男子目睹不明白光　農場監視器影像證實

被逼騎機車…13歲少年慘摔膝蓋爆血　媽媽同居人邊笑邊嗆：廢物！

蕭敬騰霸氣扛副業：賠性命也會撐下去！　「不看業績」原因曝光

自助洗衣看半天！「熱情毛店長」喵語親自教學　他笑：給5星好評

補助40變100元！張博揚小兒科診被停發疫苗　51字公告嗆：人心自現

「松山之亂」雪茄館涉黑　警加倍奉還！抄四海幫博弈據點

46天內爆41確診！「桃園特殊交友圈傳播鏈」3張圖一次看

設計師曝6招懶人收納術！廚房電器「直接擺餐桌」更省空間

新成屋也可能漏水！內行曝「屋齡不是關鍵」：買未整修才一清二楚

彭博：印度新冠死亡數達500萬「比美國多2倍」！官方可能少統計90%

蔡英文關切河南水患　馬英九讚：空谷足音

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

美日菲最新預測　烟花登陸地點曝光

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

麻省理工男3年無業！父母給800萬...竟轟爸媽

馬達加斯加總統險遭暗殺　多名外國人落網

少女海邊撿球　慘被「拉進水中」性侵

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

尷尬片！棒球場突求婚　女友嚇到逃走

日媒：台積電熊本廠2023啟用　月產4萬片晶圓

譚德塞讚東奧　又警告新一波疫情來襲

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

重症者哀求「打疫苗」　醫：抱歉太遲了！

美副國務卿：台美加強政經關係

利物浦過度開發　遭世界遺產除名

美國務院：副國務卿雪蔓將訪中國

更多熱門

相關新聞

東京增1979例確診！東奧剩1天　疫情爆炸式失控

東京增1979例確診！東奧剩1天　疫情爆炸式失控

日本東京都22日新增1979例確診，相較上週同期暴增671例，創下第四度宣布緊急事態宣言後的新高。目前光是東京都累計確診就達19萬5041人。事實上，東京在宣布進入緊急事態宣言後，民眾疑似已經防疫疲勞，外出人流不但沒有減少，確診者也在不斷飆升。專家呼籲，政府應該調整緊急事態宣言的限制內容，達到最佳防疫效果。

東奧爆91例！組委會祭重罰：無故外出禁足14天

東奧爆91例！組委會祭重罰：無故外出禁足14天

失言！貝佐斯：謝謝亞馬遜員工幫我付錢

失言！貝佐斯：謝謝亞馬遜員工幫我付錢

韓國驚現「UFO低空劃過」！男子親眼目睹

韓國驚現「UFO低空劃過」！男子親眼目睹

東奧落跑烏干達選手申請難民遭拒　黯然搭機返國

東奧落跑烏干達選手申請難民遭拒　黯然搭機返國

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓美國謝爾曼副國務卿文在寅鄭義溶美韓同盟北韓朝鮮

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

吳亦凡確定毀滅！官媒重砲封殺「無藝無德又失敗」

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面