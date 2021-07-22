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韓國驚現「UFO低空劃過」！男子目睹不明白光　農場監視器影像證實

▲▼南韓38歲男子，在全羅南道務安郡目睹發出白光的不名飛行物體劃過天際。（圖／翻攝自Youtube）

▲南韓38歲男子，在全羅南道務安郡目睹發出白光的不名飛行物體劃過天際。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓全羅南道務安郡一名男子20日晚間，無意間在消防署附近親眼目睹疑似「不明飛行物」的物體劃過天際，一顆圓扁的白色火光在空中由上往下墜落，然而附近的務安機場卻沒有準備起飛或降落的飛機或輕航機，因此他懷疑可能看到UFO。

根據《韓聯社》、《News1》報導，38歲的男子金晉歸（김진귀，音譯）於20日晚間9時31分，在全羅南道務安郡務安邑務安消防署附近，看到一顆圓扁的不明飛行物體，以一道極為明亮的白光低空劃過天際。

警察與消防當局今（22）日表示，當時警方接獲男子報案後即時趕到現場，卻並未發現男子所說的白色不明飛行物，就連在消防署內工作的職員都表示，並沒有聽到任何異常的聲音、或是看到可疑的飛行物體，就連位於附近的務安國際機場都沒有任何班機或輕航機起飛、降落。

金晉歸受訪時表示，「一顆圓扁模樣的白色火花，2、3分鐘之間從天空下降，我沒聽到飛行器的引擎聲音、也確認過並不是無人機！」

由於周遭都沒有民眾同時目睹到空中有白色火光劃過，為了證實自己的說法無誤，金晉歸轉而前往農場調閱監視器影像，結果意外發現監視器也拍下這段景象，使他大嘆「非常神奇」。

他回憶目睹不明飛行物的過程，「當時我正在開車，從務安邑開往玄慶面某農場的方向，不料卻意外看到不明飛行物體從玄慶面往務安邑的方向劃過！我調閱農場監視器，卻意外發現我看到的景象也被監視器拍攝。」

金晉歸向《News1》表示，「第一次在消防署附近看到不明飛行物體，由於太過驚訝而沒拍下照片，還好監視器有拍到畫面。」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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