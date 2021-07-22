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疫苗劑次人口比25.1%達月底目標！　第三輪收單127萬人預約明起接種

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布最新疫苗接種數據，至昨（21）日為止國內累積接種589萬人次，疫苗人口涵蓋率 24.35%，劑次人口比每百人25.10劑，以劑次人口比來看已經達到蔡英文總統喊出7月底疫苗覆蓋率25%已經達標。此外，唐鳳疫苗登記預約系統第三輪預約今日中午12時收單，統計有127萬9,660人完成預約，明天開始陸續接種。

指揮中心公布，昨日疫苗接種20萬2449人次，累計接種589萬4,500人次，其中AZ接種306萬8120 人次，莫德納接種282萬6,380人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率24.35%，劑次人口比 25.10(劑/每百人)。陳時中說，基本上這兩天希望把涵蓋率看能把他提高來。

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「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記7/19截止，總計有 886萬人上網登記，7/20開始針對48歲以上、第九類高風險疾病等族群發送預約簡訊，總計符合預約資格者152.9萬人，7/22中午12時預約結單，有127萬9,660人完成預約，佔符合預約資格人數83.68%。

指揮中心提醒，本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間為7月23日至7月29日，籲請民眾準時前往接種。未來將視疫苗到貨量，每周二發送簡訊，提醒民眾預約接種。如接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

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