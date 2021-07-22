「2021臺灣文學獎」3首獎從缺！完整入圍、得獎名單揭曉

▲「2021臺灣文學獎」名單公佈。（圖／臺灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

「2021臺灣文學獎」今（22）日公布得獎及入圍名單，國立臺灣文學館表示，此次收件共171件作品，參賽數創歷年新高，經過20位評審選出34篇入圍、9位得獎者，其中「劇本創作獎」、「客語文學創作獎—小說」及「原住民華語文創作獎—散文」3首獎「從缺」，獎項及獎金流用至其他獎項。

國立臺灣文學館主辦的「臺灣文學獎創作獎」是文壇年度指標，包括4大獎項「劇本創作獎、臺語文學創作獎、客語文學創作獎、原住民華語文創作獎」，而今年「劇本創作獎」、「客語文學創作獎—小說」及「原住民華語文創作獎—散文」，3項首獎經評審團遺憾做出首獎「從缺」的決議，部分獎項及獎金流用至客語新詩、原住民華語小說，各增設為2名首獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，今年獎項、獎額為「臺語文學創作獎—新詩」1名、「臺語文學創作獎—散文」1名、「臺語文學創作獎—小說」1名、「客語文學創作獎—新詩」2名、「客語文學創作獎—散文」1名、「原住民華語文創作獎—新詩」1名、「原住民華語文創作獎—小說」2名。

▲「2021臺灣文學獎」得獎及入圍揭曉，點圖可放大。（圖／臺灣文學館提供）

評審團表示，今年臺語文學創作獎作品表現出對歷史與社會的關懷，尤其是獲得「臺語文學獎創作獎—新詩」首獎的黃明峯〈「你對佗位來?」〉，是寫給白色恐怖受難者藍明谷、張阿冬夫妻的詩，以兩人當年遭受迫害的資料作為題材，寫出患難夫妻的互相疼惜，面對威權統治、無驚無惶的決志，充滿真情。

「臺語文學創作獎—散文」首獎陳龍廷〈Sîn話鬚仔〉從世界文字的發展，寫到自我成長史中語言和歷史的感受跟重新的介入，是一篇用感性的筆調鋪排出來的理性作品。而「臺語文學創作獎—小說」首獎王永成〈斑甲市〉，充滿鄉土傳奇，故事靈活，細節的描寫也很精細，趣味性強。



「客語文學創作獎—新詩」2名首獎，王興寶〈蹶上城門个叭哈花〉以228事件展開述事視角，為懷舊感當道的客家詩創作，打開另一扇窗。另一首廖育辰〈月曜日个月臺崠遐岸—0.000000001s〉將若有似無的情思，透過對話發展為長詩，在紹安客語書寫中十分罕見。而「客語文學創作獎—散文」黃秋枝〈疫情時節 講「發」字〉是以客語「發」字聯想，結合目前的疫情，描寫種種病症，以及民俗療法，故事的轉折描寫、接合過程流順，既現代又傳統。



「原住民華語文創作獎—新詩」首獎由黃璽〈莎拉茅群訪談記事〉獲得，這首詩記錄了泰雅族Slamaw（莎拉茅）群之遷移與歷史變遷的歷程，質樸充滿情感的語言，讓人感受到詩人對民族、土地那一種巨大的關懷與嘆息。

「原住民華語文獎創作獎—小說」首獎2名，其中魯亮．諾命〈山瘟〉以魔幻寫實的手法，細膩的描述人變鼠的過程，動感與畫面感十足，虛實交錯令人驚悚喘不過氣來。潘鎮宇〈Yapapaw〉寫活了現代達悟族中年人世代糾結於大島／小島，觀光／漁獵，進退維谷、扭捏難為的生命實況，對現今文壇上少言寡語的達悟書寫來說，是久違的火炬，亮眼的晨光。

▲今年臺灣文學獎獎座，由曾獲國家工藝獎的定風閣設計及製作。（圖／臺灣文學館提供）



此外，今年臺灣文學獎獎座將以嶄新面貌增添文學新氣象，由曾獲國家工藝獎的定風閣設計及製作。由於疫情未定，頒獎典禮將於7月31日(六)14：30採線上直播形式舉辦，在臉書「臺灣文學獎Online2021」直播，邀請文學愛好者在線上共襄盛舉，一起為文學收穫有成的獲獎者喝采。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來